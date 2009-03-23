İkinci el otomobil piyasasına ÖTV dopingi

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü, 1600 cc ve altı motorlara sahip araçlarda ÖTV oranının, 3 ay için yüzde 37'den yüzde 18'e indirilmesi, ÖTV indiriminden sonra ilk pazar günü kurulan Konya'daki ikinci el otomobil pazarını da etkiledi.Geçtiğimiz hafta pazar günü aynı pazarda 2000 model ve üstü otomobiller için satıcıların istediği fiyatlar, bu pazar ortalama bin TL geriledi. 2000 modelden daha yaşlı otomobillerde ise fiyatlardaki düşüş araç başına yaklaşık 500 TL olarak gerçekleşti.İkinci el otomobil pazarında satılmak için getirilen araçların yoğunluğu dikkati çekerken, satıcılar piyasanın durgunluğundan şikayet ediyor.İkinci el otomobil galerisi sahibi Mehmet Çenesiz, bir otomobilin sıfırının fiyatının ÖTV indirimiyle düşmesinin, aynı otomobilin ikinci elinde de fiyatın belli oranlarda gerilemesine neden olduğunu vurguladı.Piyasadaki genel durgunluğun bugün kurulan ikinci el otomobil pazarında da devam ettiğini anlatan Çenesiz, "ÖTV indiriminin başladığı son bir hafta içinde değişen tek şey, satıcıların fiyatları 500-1000 TL düşürmeleri. Böylece ikinci elde fiyatlar düşebileceği en taban fiyata oturmuş oldu" diye konuştu.Konya ikinci el otomobil pazarında oluşan bazı fiyatlar ise şöyle:Marka - Model - FiyatRenault Broadway - 1998 RNİ - 8 bin TLRenault Broadway - 1994 - 6 bin TLPeugeot - 1998 206 - 14 bin TLAudi - 1998 A6 (2.8 cc) - 24 bin TLFord KA - 1999 - 7 bin TLVolkswagen Passat - 2001 TDİ - 25 bin TLTofaş Şahin - 1996 S - 6 bin TLHyundai Era - 2006 Select - 18 bin TLVolkswagen Golf - 1999 Comfort - 16 bin TLFord Fiesta - 2006 Diesel - 17 bin TL