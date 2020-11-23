İkinci el otomobil pazarını gezen çok, araç alan yok!

Bursa'da kurulan ikinci el oto pazarında fiyatların yüksek olmasından dolayı pazarı ziyaret edenler sadece araçlara bakmakla yetindi.



Döviz fiyatlarındaki değişim ve faizlerin yükselmesi ikinci el satışlarını da etkiledi. Her hafta pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında son iki haftadır yaprak kımıldamıyor. Araç fiyatlarının yüksek olması ve artan faiz oranlarından dolayı vatandaşların araç kredisi çekmek istememesi, araç satışlarını durma noktasına getirdi.



Pazarı çok sayıda vatandaş ziyaret ederken, vatandaşlar sadece araçlara bakmakla yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar pazardan elleri boş dönüyor. Pazarda yoğun kalabalığa rağmen satışların yok denecek kadar az olduğu görülüyor. (İHA)





