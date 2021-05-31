İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış trafik sigortasına da yansıdı

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış trafik sigortası ücretine de yansıdı. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç piyasasında yaşanan fiyat artışları tamamen çarpan etkisi ile sigorta fiyatlarına da yansıyor" dedi.

Trafik sigortasında son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış etkisini gösteriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç fiyatları yükseldiği için ona endeksli sigorta fiyatları da artış gösterdi. Sıfır arabalarda ise durum daha farklı. Sıfır araçların sigorta primleri daha düşük. Sigorta şirketleri sıfır araçlara düşük primli fiyat veriyor. Nedeni ise sıfır araçlarda kaza oranı çok düşük. Vatandaş yeni aldığı için çok daha dikkatli kullanıyor." dedi.

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre, sigorta fiyatlarının belirlenmesinde araç değer listesinin baz alındığını söyleyen Bağcı, "İkinci el bir araca sigorta için fiyat verilirken, araç değer listesi baz alınır. Bir diğer adıyla piyasa rayiç değeri baz alınır ve bu fiyatlar devamlı güncellenir." ifadelerini kullandı.