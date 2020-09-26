İkinci el otomobil fiyatları ÖTV zammından sonra yüzde 10 arttı!

Ağustos ayı sonunda yapılan ÖTV düzenlemesiyle birlikte artan yeni otomobil fiyatları, 2. el otomobil pazarına da yansıdı.

2020 yılının başından itibaren dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, diğer sektörleri olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Üretimlere verilen aralar, lokasyon fark etmeksizin donimo etkisiyle tüm ülkeleri sektör bazında problemlere sebep oldu.

Sözcü gazetesinden Fatih Tan'ın haberine göre; yeni modeller, var olan modellerin siparişleri derken dünyanın en büyük otomotiv pazarlarında bile ortaya çıkan araç bulunurluğu sorunu, Türkiye’yi de etkiledi. Yeni otomobillerin arzında oluşan sorun tüketiciyi 2. el otomobil alternatifine yönlendirirken, pazardaki fiyatlar zamlandı.

Yeni otomobillerin fiyatları döviz kurları ve vergilerle yükselirken, 2. el fiyatları bir süredir sakin seyir izliyordu. Fiyatlara Türkiye’de yaşanan döviz atakları etki edince, bugün neredeyse bir yıl içinde yüzde 20’nin üzerinde artan fiyatlar yaşandı.

"İlan sayısı yüzde 27 arttı"

Sahibinden internet sitesi Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, “Tüm otomotiv ilanlarını dikkate aldığımızda, 2020 yılı aylık ortalama ilan sayısının Ağustos ayı itibarıyla Ocak ayına göre yüzde 27 oranında arttığını görüyoruz.” dedi.

Erdoğan fiyat artışına etki eden en önemli hususlarla alakalı, sıfır araç fiyatlarındaki artışı ve filoların ikinci el pazarına eskiye oranla daha az araç sunması olarak belirtti.

"Fiyatlar ortalama yüzde 7.7 arttı"

Indicata Satış Direktörü Aslı Göker, ÖTV’deki değişimden 20 gün sonra fiyatların ortalama olarak yüzde 7.7 arttığını açıkladı!

Göker, “Yılın ilk 8 ayında yeni araç pazarındaki talebin karşılanamaması ve tüketicinin 2. el pazarına yönelmesi, araç maliyetlerindeki artışlar, pandemi döneminde 2. el araçlarda da talebi karşılayacak arzın olmayışı ile fiyatlarda bir artış gerçekleşti.



Indicata Türkiye olarak, tüm online 2. el pazarında 2. el ticareti ile uğraşan kurumların 500.000 adet satılık araç ilanlarını her gün analiz eden bir firmayız. 2. el fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 44 arttığını görüyoruz. Sadece ÖTV sonrası ilk 20 günde fiyatlarda yüzde 7,7 artış gerçekleşti. En yüksek artışın C-HB ve C-SUV segment araçlarda gerçekleştiği görülüyor.” dedi.

2Plan firmasının İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, 2. el piyasasının değerlendirilmesi yapılırken 2018 yılına gidip bugüne oradan gelinmeli gerektiğini belirterek, “2018 yılındaki dövizde meydana gelen dalgalanmalara bağlı olarak ekonomide daralma yaşanmış ve piyasada durgunluk meydana gelmişti. Ancak 2018 Eylül ayının sonlarında uygulamaya konulan ÖTV indirimi, sıfır otomobil satışlarının patlama yapmasına neden olmuştu.” dedi.

Ülgür fiyatların ne kadar arttığı konusunda ise, “2020 Ocak ayı ile bugüne kadarki süreçte fiyatların son ÖTV güncellemesi ile de birlikte ortalama yüzde 50-60 oranında arttığını söyleyebiliriz.” dedi.

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