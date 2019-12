-İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATINA KOÇ BANDIRMA (A.A) - 06.10.2010 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nde üretilen ''Karacabey Merinosu (Türk Merinosu)'' ırkı koçlar, bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından 4 bin 500 liraya varan fiyatlardan alınıyor. Enstitü yetkilileri, yaptıkları açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık konularında temel ve stratejik araştırmalar yaptıklarını söyledi. Araştırmalarla yüksek et, süt ve yün verimine sahip hayvanları üreterek, bölge hayvancılığına destek verdiklerini ifade eden yetkililer, özellikle genetik ve yetiştirme ile gen kaynağı muhafazası konularında yaptıkları araştırmaların ülke hayvancılığı açısından büyük önem taşıdığını bildirdi. Enstitünün 1935 yılında Karacabey harası içinde merinos çiftliği olarak kurulduğunu dile getiren yetkililer, şöyle konuştu: ''Daha sonra ayrılıyor ve özellikle 1990 yılından sonra Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü olarak devam ediyor. Her yıl bölge yetiştiricilerine damızlık satışları yapılıyor. Damızlık satışlarında ilk sırayı Karacabey Merinosu ırkı alıyor. En fazla 'Türk Merinosu' olarak da adlandırılan bu ırklar satın alınıyor. Karacabey Merinosu, etlik Alman merinosu ile Marmara'nın kıvırcık ırkının çiftleştirilmesi sonucu elde edilmiş yüksek verimli bir ırktır. Baba Alman, anne Türk'tür. Yüzde 98 Alman merinosu, yüzde 2 kıvırcık merinosu kanı taşıyor.'' Söz konusu türün her yıl bölge yetiştiricisine açık artırma usulüyle satıldığını belirten yetkililer, 1,5 yaşındaki erkek tokluların 800, koçların ise bin 100 liradan satışa sunulduğunu anlattı. Yüzlerce kişinin damızlık değeri yüksek olan koç almak için adeta birbiriyle yarıştığını dile getiren yetkililer, ''Erkek toklular, ortalama bin 500, koçlar ise 2 bin 500 liraya satılıyor. Tokluların fiyatı 3 bin liraya kadar çıkarken, koçlar 4 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor. Yüksek fiyatı, yüksek damızlık değerine sahip olduğundandır'' dedi. Yetiştiricilerin, aldıkları koçlarla sürülerinin verimini yükselttiğini ifade eden yetkililer, ''Koçu sürüye bırakıp, yavru alıyor. Yavruların et verimi babasından gelen değerle yüksek oluyor. Üretici 4 bin 500 lira veriyor ancak yavruların ulaştığı ağırlığı hesap ederseniz karşılığına fazlasıyla alıyor'' diye konuştu. Yetkililer, Karacabey Merinosu ırkının ergin yaş canlı ağırlığının erkeklerde 70-90 kilogram, dişilerde ise 60-65 kilogram arasında olduğunu sözlerine ekledi.