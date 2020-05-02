İkinci el otomobil alım satımında yeni dönem başlıyor

Yoğun şikâyetler üzerine Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satışında, "sahte ilanla dolandırıcılığa" son vermek için harekete geçti. Ticari ilanları yetkili işletmelerin vermesi ve sahte ilanlar için ilan sitelerine de yükümlülük getirilecek önlemler alıyor.

Koronavirüs salgını sürecinde evine kapanan vatandaşlar, ikinci el araç alım satımını internete yöneldi. Ancak bunu fırsat bilen dolandırıcılar da sahte ilanlar üzerinden vatandaşı dolandırmaya başladı. Vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak ikinci el araç satışında dezavantajlar oluştuğu ve sık sık dolandırıcılıkla karşı karşıya kalındığını dile getirdiler.

Milliyet'in haberine göre, başvuruda bu piyasada satıcılar hakkında yorum, puanlama gibi satış sonrası değerlendirme ortamının olmaması nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandığı, mağduriyetlerin giderilmesi için kanuni düzenlemeler yapılarak daha şeffaf ve güvenli bir satış ortamının yaratılması talep edildi. TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak Ticaret Bakanlığı’na gönderdi.

İnternet sitelerine dikkat

Bakanlıktan kısa süre önce TBMM’ye gelen resmi yazıda, bazı internet sitelerinde gerek bireysel gerekse ticari amaçlarla verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarının yayımlandığı, bu sitelerde söz konusu taşıtların alım satımının yapılmadığı dile getirildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin, 2. El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğini anımsatan bakanlık, “söz konusu yönetmelikte, şikâyete konu ilan siteleri için öngörülmüş herhangi bir yükümlülüğe yer verilmediğini” kaydetti.

Kontrol ve doğrulama mekanizmaları devreye girecek

Bakanlık, 2. el araç satışındaki ilan sistematiği ve internet sitelerine yönelik yönetmelikte değişiklik çalışması başlatıldığını açıklayarak şunları kaydetti:

“Yönetmelikte değişiklik çalışmaları İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olup bu çalışmalarda internet sitelerindeki ticari ilanların bakanlığımızca yetkilendirilmiş işletmeler tarafından verilebilmesini sağlamaya yönelik kontrol ve doğrulama mekanizmaları ile bu sitelerin konuya ilişkin yükümlülükleri ele alınmaktadır.”

Otonun bazı parçaları taşıtın satışından itibaren 5 bin kilometre boyunca satıcının garantisinde

Bakanlık, 2. el taşıt ticaretinde garanti ve ayıplı mala ilişkin düzenlemeye vurgu yaparak 2. el otomobil ve arazi taşıtının bazı parçalarının taşıtın satışından itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca, satışı yapan işletmenin garantisi altında olduğunu dile getirdi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hükümlerinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar hakkında da uygulanacağına dikkat çeken bakanlık, "Garanti verme yükümlülüğü taşıt satışını yapan işletmeye ait olup satışa aracılık eden ilan sitelerinin herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Tüketicilerin kendi aralarında gerçekleştirdiği, başka bir ifadeyle ticari niteliğe haiz olmayan ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım işlemleri yönetmelik kapsamında yer almadığından, bu hususta yükümlülük getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" dedi.

Taşıt fiyatının bakanlıkça ya da TSE tarafından belgelendirilen tarafsız kuruluşlarca belirlenmesi hakkında “Fiyatın serbest piyasa koşullarında belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir” ifadelerini kullanan bakanlık, ikinci el araba alım satımı sonucunda uyuşmazlıklarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğunun 1 yıldan az olamayacağını anımsattı.