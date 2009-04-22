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Ekonomi

İkinci el oto piyasası galericileri sevindirdi

Galerici esnafı, ÖTV indiriminin ardından yetkili firmalarda araç bulunmaması üzerine ikinci ele artan talepten memnun.

22 Nisan 2009 03:00

Yaşanan küresel krizin etkisiyle zor günler geçiren galerici esnafı, ÖTV indiriminin ardından yetkili firmalarda araç bulunmaması üzerine ikinci ele artan talepten memnun.

Özellikle üst model ile 1-3 yaş arası araçların talep gördüğü galeri sahipleri, fiyatların sıfır araçlara göre çok daha düşük olması nedeniyle satacak araç bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Adana Oto Galericiler Odası Başkanı Ali Çırak, kış aylarında siftahsız günler geçiren esnafın, yaklaşan yaz ve ÖTV indirimleri ile bahar havası yaşadığını söyledi.

Büyük firmaların ÖTV indirimi ve cazip seçenekler sunmasıyla gelen taleplere yetişemediğini belirten Çırak, "Firmalarda araç bulamayan tüketici esnafa yöneldi. Uzun bir aradan sonra yeniden satışlara başlayan esnaf, adeta bayram yapıyor" şeklinde konuştu.

Galerilerden her marka ve modelde uygun fiyatta araçların alınabildiğini, gelen taleplerin ise genellikle yenilerine göre çok daha uygun fiyatla satılan 1-3 yaş arası üst model araçlardan yana olduğunu bildiren Çırak, taleplere yetişmek için ise araç sıkıntısı yaşadıklarını kaydetti.

Hareketliliğin yaz ayları boyunca sürmesini beklediklerini ifade eden Çırak, "ÖTV indirimin kalkmasının ardından fiyatlarda artışlar yaşanabilir, araç sahibi olmak isteyenler fırsatı kaçırmasın" dedi.

Adana'da ikinci el araç satışı yapan galeri sahibi Hasan Kelebek de her yaz öncesi yaşadıkları hareketliliğin, bu yıl ÖTV indirimleri nedeniyle daha fazla olduğunu söyledi.

İndirim öncesi haftada bir aracı ancak satabildiklerini belirten Kelebek, "Bayilerde yeni araç bulunamaması nedeniyle ikinci ele talep arttı. Uzun süre beklemeyi göze alamayan tüketici bize geliyor" dedi.

Adana'da faaliyet gösteren galerilerde bazı ikinci el otomobil fiyatları ise şöyle:
denetleyen bağımsız denetleme kurumunun raporuna

Markası-Modeli….En yüksek fiyat....En düşük fiyatı
                                        (TL)…………….. (TL)

Volkswagen Passat
Comfortline 2006…42,000………..40,000

Hyundai Accent
1.3 Admire2007…...16,500………..16,000

Skoda Fabia 1.4 TDI
Ambiente2008……..21,000………..20,000

Peugeot 407 Executive
HDI2006…………..31,000………..30,000

Peugeot 307 Comfort
1.6 2007…………..23,000………...22,000

Seat Cordoba
1.4 S Rider2006…18,500…………17,500

Toyota Yaris
1.0 Terra2007……21,000…………20,000

Renault Clio
DCI 1.5 2008……19,000…………18,000

Renault Megane 1.5 DCI
Extreme 2007……27,000…………25,000

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