İkinci el oto piyasası galericileri sevindirdi

Yaşanan küresel krizin etkisiyle zor günler geçiren galerici esnafı, ÖTV indiriminin ardından yetkili firmalarda araç bulunmaması üzerine ikinci ele artan talepten memnun.



Özellikle üst model ile 1-3 yaş arası araçların talep gördüğü galeri sahipleri, fiyatların sıfır araçlara göre çok daha düşük olması nedeniyle satacak araç bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.



Adana Oto Galericiler Odası Başkanı Ali Çırak, kış aylarında siftahsız günler geçiren esnafın, yaklaşan yaz ve ÖTV indirimleri ile bahar havası yaşadığını söyledi.



Büyük firmaların ÖTV indirimi ve cazip seçenekler sunmasıyla gelen taleplere yetişemediğini belirten Çırak, "Firmalarda araç bulamayan tüketici esnafa yöneldi. Uzun bir aradan sonra yeniden satışlara başlayan esnaf, adeta bayram yapıyor" şeklinde konuştu.



Galerilerden her marka ve modelde uygun fiyatta araçların alınabildiğini, gelen taleplerin ise genellikle yenilerine göre çok daha uygun fiyatla satılan 1-3 yaş arası üst model araçlardan yana olduğunu bildiren Çırak, taleplere yetişmek için ise araç sıkıntısı yaşadıklarını kaydetti.



Hareketliliğin yaz ayları boyunca sürmesini beklediklerini ifade eden Çırak, "ÖTV indirimin kalkmasının ardından fiyatlarda artışlar yaşanabilir, araç sahibi olmak isteyenler fırsatı kaçırmasın" dedi.



Adana'da ikinci el araç satışı yapan galeri sahibi Hasan Kelebek de her yaz öncesi yaşadıkları hareketliliğin, bu yıl ÖTV indirimleri nedeniyle daha fazla olduğunu söyledi.



İndirim öncesi haftada bir aracı ancak satabildiklerini belirten Kelebek, "Bayilerde yeni araç bulunamaması nedeniyle ikinci ele talep arttı. Uzun süre beklemeyi göze alamayan tüketici bize geliyor" dedi.



Adana'da faaliyet gösteren galerilerde bazı ikinci el otomobil fiyatları ise şöyle:

denetleyen bağımsız denetleme kurumunun raporuna



Markası-Modeli….En yüksek fiyat....En düşük fiyatı

(TL)…………….. (TL)



Volkswagen Passat

Comfortline 2006…42,000………..40,000



Hyundai Accent

1.3 Admire2007…...16,500………..16,000



Skoda Fabia 1.4 TDI

Ambiente2008……..21,000………..20,000



Peugeot 407 Executive

HDI2006…………..31,000………..30,000



Peugeot 307 Comfort

1.6 2007…………..23,000………...22,000



Seat Cordoba

1.4 S Rider2006…18,500…………17,500



Toyota Yaris

1.0 Terra2007……21,000…………20,000



Renault Clio

DCI 1.5 2008……19,000…………18,000



Renault Megane 1.5 DCI

Extreme 2007……27,000…………25,000



