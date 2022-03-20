İkinci el oto dolandırıcılığında 20 liralık detay

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, ikinci el otomobil dolandırılığına ilişkin uyarı yaptı. Cin, “Noterde yapılmayan hiçbir araç alım satım işlemi hukuken geçerli değildir. Bu alım satımı ne şekilde yaparsanız yapın ya da ne tür bir sözleşmek hazırlarsanız hazırlayın hiç önemi yok. Kesinlikle noterde yapılması gerekiyor. Aksi halde hukuken geçerli sayılmıyor.” dedi.

Hürriyet gazetesinden Selin Irmak Kaçmaz'ın haberine göre, Cin, "Noterlerdeki 'Güvenli Satış Sistemi' sayesinde gönül rahatlığıyla işlemlerinizi yapabilirsiniz.Bu sistem şimdilik araç alım satımlarında uygulanıyor. Alıcı-satıcı, aracın alımı ve satımı konusunda anlaşmışlar ise telefonlarından veya bilgisayarlarından, Noterler Birliği’nin güvenli ödeme sistemine giriyorlar.-- Güvenli ödeme sisteminde bizimle entegrasyon yapmış olan bankalar ve güvenli ödeme şirketlerinden herhangi birinin sistemine girebiliyorlar. Kişi kendi çalıştığı bankayı tercih edebilir ya da bir diğerini seçebilir fark etmez." diye konuştu.

Cin şunları kaydetti:

"Sisteme satıcı, alıcı ve araç bilgilerini girilerek başvuru yapılıyor. Bu müracaat üzerine kişiye ilgili banka ya da ödeme kuruluşu tarafından bir referans numarası gönderiliyor. Alıcı, bu referans numarası ile bankaların ya da güvenli ödeme kuruluşlarının iş için tahsis ettikleri emanet hesabına aracın bedelini gönderiyor. Para oraya ulaştığı andan itibaren hesapta bloke ediliyor. O paraya satış bitinceye kadar ne alıcı, ne satıcı, ne banka ne de Noter asla dokunamıyor. Para hesapta bloke edildikten sonra notere geliniyor, “Biz bir araç satışı yapacağız bu konuda güvenli ödeme sistemini kullanacağız, şu bankanın sistemine girdik” bilgileri veriliyor. Noter görevlisi sistemi, Noterler Birliği sisteminden kontrol ediyor ve paranın bloke edilip edilmediğini görüyor.Bu güvenli sistemin bedeli ise sadece 20 Türk lirası. Anlatırken belki biraz teferruatlı gelebiliyor ama uygulaması gerçekten sadece birkaç dakikanızı alacak kadar pratik."