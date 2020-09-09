İkinci el araçta fiyat makası açıldı, sıfırı 162 bin TL olan otomobil için ikinci elde 216 bin TL isteniyor

Yakın zamanda ÖTV zamlarıyla lüks segmentte büyük fiyat farkı yaşanan sıfır araç piyasası, ikinci el araç fiyatlarının da gerisinde kaldı. Koronavirüs salgınında otomobil fabrikalarının üretime ara vermesiyle sıfır araçta talepler gecikmeli olarak karşılanabilirken, ikinci el araç piyasasında fiyatlar ‘uçtu’.

Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre, otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi. Sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira isteniyor.

Sıfır ve ikinci elde fiyat makası açılan araçlardan bazıları şöyle:

Fiat Egea 1.4 Fire

Sıfır fiyatı: 110.900 lira

İkinci el fiyatı: 148.000 lira

Citroen C Elysee

Sıfır fiyatı: 163.750 lira

İkinci el fiyatı: 178.000 lira

Renault Clio 1.0 SCe

Sıfır fiyatı: 133.900 lira

İkinci el fiyatı: 155.000 lira

Volkswagen Polo 1.0

Sıfır fiyatı: 165.900 lira

İkinci el fiyatı: 200.000 lira

Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik

Sıfır fiyatı: 162.100 lira

İkinci el fiyat: 216.000 lira

Nissan Micra

Sıfır fiyatı: 161.400 lira

İkinci el fiyatı: 209.000 lira

Hyundai i10 1.0 MPI

Sıfır fiyatı: 130.070 lira

İkinci el fiyatı: 145.000 lira

Seat Ibiza

Sıfır fiyatı: 179.500 lira

İkinci el fiyatı: 212.000 lira