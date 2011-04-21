-İKİNCİ EL ARAÇLARDA KAYIT DIŞI KAYGISI ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Otomotiv Ticaret Meclis'i üyeleri, ikinci el araç satışlarında kayıt dışı uygulamaların önüne geçilmesi için önlem alınmasını istedi. TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi toplantısı İstanbul'da TOBB Plaza'da yapıldı. Toplantıda, ikinci el araç satıcılarının sertifikalandırılması ve İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda şehir dışına taşınması konusunda sektör temsilcilerinin görüşlerinin de alınarak ortak çalışmaların yapılması gerektiği dile getirildi. İkinci el araçların satışlarında meydana gelen kayıt dışı uygulamalara ve vergi kaçağının önlenmesine yönelik önlem alınması gerektiğine vurgu yapan meclis üyeleri, ikinci el kara nakil vasıtalarının sınıflarına göre tescil sayıları belirlenerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. -ARAÇLARIN TİP ONAY BELGELERİNİN TEK TİP OLMASI- Meclis üyeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan araç tip onay belgelerinin, araç marka ve modeline göre değişiklik gösterdiği belirtilerek, tek tip olması gerektiğini dile getirirken, 25 Şubat 2011 tarihli ikinci Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile elektrikli araçların Türkiye'de satılabilir ve tescil edilebilir hale geldiği ve bazı motorlu araçlar ile ilgili ürünlerin Özel Tüketim Vergisi tutarlarında değişiklik yapıldığına dikkat çekildi. -''ARAÇ MUAYENELERİNE KOLAYLIK GETİRİLMELİ''- Öte yandan, meclis üyeleri, trafik tescili yapılan araçların muayenesinin geçmiş dönem hesaba katılarak tüm bandrol dönemi için değil, alındığı gün itibariyle dönem sonuna kadar ay bazlı tahsilatının yapılması gerektiği görüşünde birleşti. TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi toplantısında ayrıca, otomotiv sanayi strateji belgesi, yeni araçlara logo işlenmesi ile ilgili işlemler ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) düzenleyeceği, otomotiv ticaretinin geleceği konulu toplantının duyurulması konuları da ele alındı.