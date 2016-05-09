İkinci Dünya Savaşı'nın zaferini kutlayan Rusya'dan dünyaya, teröre karşı iş birliği mesajı

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğrattığı ve İkinci Dünya Savaşı'ın sona ermesinin 71'inci yıldönümünde Moskova'da asker geçit töreni düzenlendi. Vladimir Putin'in de katıldığı geçit töreninde Rus lider dünyaya hem gövde gösterisi yaptı hem de “Küresel teröre karşı birleşelim” mesajı verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova’daki ünlü Kızıl Meydan'da gerçekleşen askeri geçit töreni Devlet Başkanı ve aynı zamanda Başkomutan Vladimir Putin’in konuşmasıyla açıldı.

2015 yılında aynı törende yaptığı konuşmadan farklı olarak bu sefer Batı'ya yönelik suçlayıcı tek bir ifade bile kullanmaması dikkat çeken Putin, dünyaya küresel terörle mücadele için işbirliği çağrısı yaptı.

9 Mayıs'ın Rusya’nın Avrupa’yı faşizmden kurtardığı gün olarak tarihe geçtiğini söyleyen Putin, “Maalesef dünyada barış kendiliğinden sağlanmıyor. Devamlı tetikte olmalıyız. Günümüzde en büyük tehdit terör. Daha doğrusu terör küresel hâl alarak en büyük tehdit hâlini aldı. Dünyamızın daha emniyetli ve daha güvenilir bir yer olması için Rusya olarak diğer ülkelerle işbirliğine açık olduğumuzu söylüyoruz” dedi.

10 bin asker, 135 türden silah

Putin’in ilan ettiği 1 dakikalık saygı duruşunun ardından askeri geçit başladı. Törene 10 bin asker katıldı, 135 değişik türken silah görücüye çıkarıldı. İkinci DünyaSavaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan tarihi T-34 tankının ardından modern silahlar meydana çıktı. Bunlar arasında Mİ-28, Mİ-26, Mİ-35 ve KA-52 taarruz helikopterleri, modernize edilmiş SU-35C ve İL-76M uçakları yer aldı.

Törende Rusya Kara Kuvvetleri'ni BTR-82A zırhlı personel taşıyıcı, yeni nesil “Armata” ve ağır T-90 tankları, obüs tipi “Msta-C” ve “Koalitsiya-SV” ağır topları temsil etti.

9 Mayıs askeri geçit törenine füzeler sınıfında bir önceki yıla kıyasla yeni silah gösterilmemesi de dikkate çekti. Batının kurmakta olduğu füze kalkanını deldiği iddiaedilen “Yars” çok başlıklı kıtalararası füze yanı sıra taktik “İskender-M” füzeleri alana çıktı. Hava savunma silahlarını ise “TOR-M2U”, “Buk-M2” ve S-400 füze sistemleri temsil etti.

Kızıl Meydan'da düzenlenen resmi askeri geçit töreninin ardından toplum kuruluşlarının inisiyatifi sayılan “Ölümsüz alay” sivil yürüyüşü başladı. On binlerce kişi, İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybettikleri yakınlarının portreleriyle Kızıl Meydan'a doğru 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.