T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İkinci Dünya Savaşı'nden kalan bomba için dev tahliye

Almanya'nın Frankfurt kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 1.8 tonluk bombanın imha çalışmaları savaş sonrası dönemin en büyük tahliye operasyonuna neden oldu.

03 Eylül 2017 19:36

Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 1.8 tonluk bombanın etkisiz hale geitrilebilmesi için 60 bin kişiye tahliye talimatı verildti. Tahliye edilen binalar arasında bakım evleri, hastaneler ve emniyet müdürlüğü de bulunuyor. Bomba imha operasyonuna binlerce görevli katılıyor. Yüzlerce görevli ise imha operasyonunun güvenli bir şekilde tamamlanması için yerel saatle 8'den beri bölgede kimsenin kalmadığından emin olmak amacıyla binaları kontrol ediyor.

Kent yönetimi gidecek başka bir yeri olmayan insanların çalışmalar sırasında beklemesi için binlerce kişilik toplanma alanları belirledi. Yetkililer, imha işlemlerinin, bazı kent sakinlerinin evlerini terk etmeyi reddetmelerinden dolayı gecikmeli başladığını açıkladı. Frankfurt'ta bulunan bomba, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonuna neden oldu.

Günler süren hazırlık

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 1.8 tonluk bomba geçen salı Frankfurt Üniversitesi yakınlarındaki bir inşaat alanında bulunmuştu. Bombanın etkisiz hale getirilebilmesi için, bulunduğu alanın 1.5 kilometre yarıçapını içine alacak bir alan boşaltılıyor. Ancak söz konusu daire şeklindeki bu alan kent merkezine yakın birçok semtin büyük bölümünü içeriyor.

Söz konusu alanda otobüs ve tramvay seferleri durdurulduğu için ulaşımda da büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Koblenz kentinde de Cumartesi günü yapılan bomba imha operasyonu nedeniyle 21 bin kişi evlerini tahliye etmek zorunda kalmıştı. Kentte bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat sorunsuz bir şekilde etkisiz hale getirilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa,BW/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya FrankfurtDünya SavaşıFrankfurtCumartesiWelle Türkçe AFP/dpaBW/CÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24