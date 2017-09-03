İkinci Dünya Savaşı'nden kalan bomba için dev tahliye

Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 1.8 tonluk bombanın etkisiz hale geitrilebilmesi için 60 bin kişiye tahliye talimatı verildti. Tahliye edilen binalar arasında bakım evleri, hastaneler ve emniyet müdürlüğü de bulunuyor. Bomba imha operasyonuna binlerce görevli katılıyor. Yüzlerce görevli ise imha operasyonunun güvenli bir şekilde tamamlanması için yerel saatle 8'den beri bölgede kimsenin kalmadığından emin olmak amacıyla binaları kontrol ediyor.

Kent yönetimi gidecek başka bir yeri olmayan insanların çalışmalar sırasında beklemesi için binlerce kişilik toplanma alanları belirledi. Yetkililer, imha işlemlerinin, bazı kent sakinlerinin evlerini terk etmeyi reddetmelerinden dolayı gecikmeli başladığını açıkladı. Frankfurt'ta bulunan bomba, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonuna neden oldu.

Günler süren hazırlık

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 1.8 tonluk bomba geçen salı Frankfurt Üniversitesi yakınlarındaki bir inşaat alanında bulunmuştu. Bombanın etkisiz hale getirilebilmesi için, bulunduğu alanın 1.5 kilometre yarıçapını içine alacak bir alan boşaltılıyor. Ancak söz konusu daire şeklindeki bu alan kent merkezine yakın birçok semtin büyük bölümünü içeriyor.

Söz konusu alanda otobüs ve tramvay seferleri durdurulduğu için ulaşımda da büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Koblenz kentinde de Cumartesi günü yapılan bomba imha operasyonu nedeniyle 21 bin kişi evlerini tahliye etmek zorunda kalmıştı. Kentte bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat sorunsuz bir şekilde etkisiz hale getirilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa,BW/CÖ