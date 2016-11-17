İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma enkazların gizemli kayboluşu

Hollanda Savunma Bakanlığı, Cava Denizi tabanında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç Hollanda gemisinin enkazının kaybolduğunu açıkladı.

Üç gemi de 1942 yılındaki Cava Deniz Muharebesi'nde Japonya tarafından batırılmış, enkazları dalgıçlar tarafından 2002 yılında bulunmuştu.

Guardian gazetesi, aynı denizdeki üç İngiliz gemisinin de kaybolduğunu yazdı.

İngiliz hükümeti haberlerden endişe duyduklarını ve konuyu araştıracaklarını söyledi.

Gemilerin kaybolduğu, deniz muharebesinin 75. yılına yönelik gerçekleştirilen bir keşif gezisinde ortaya çıktı.

Guardian gazetesi de 3 boyutlu resimleri gördüğünü, 3 İngiliz gemisi enkazının yanı sıra bir ABD denizaltısı enkazının da bulunması gereken deniz yataklarında yalnızca enkazlardan arta kalan çukurların gözüktüğünü yazdı.

Uzmanlar buradaki enkazların hurda amacıyla çalınmasının devasa bir operasyon olacağını söylüyor.

Hollanda Savunma Bakanlığı ise bu gizemli olayı araştıracaklarını açıkladı.

Açıklamada iki Hollanda gemisi enkazının tamamen yok olduğu, üçüncü geminin de büyük parçalarının yerinde olmadığı yer aldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da Endonezyalı yetkililerle konu hakkında iletişime geçtiklerini doğruladı.

Cava Deniz Muharebesi'ni yöneten Tümamiral Karel Doorman'ın 82 yaşındaki oğlu Theo Doorman, enkazları görüntülemek için iki hafta önce gerçekleştirilen keşif gezisine katılanlar arasındaydı.

Doorman, babasının içinde bulunduğu geminin yerinde bir boşluk gördüğünde gözlerine inanamadığını söyledi:

"Üzgündüm, sinirli değil. Çünkü bu sizi bir yere götürmez. Ama üzgündüm. Çünkü yüzyıllardır süregelen denizcilerin mezarlarını rahatsız etmeme geleneği burada ihlal edildi"

Endonezya, Singapur ve Malezya etrafındaki denizlerde savaş sırasında batmış yüzlerce gemi ve denizaltının mezarı bulunuyor.

Enkazların çelik, alüminyum ve pirinç hurdacılığı için yağmalanması sık görülen bir uygulama.

Fakat üç Hollanda gemisinin enkazı Endonezya kıyılarından 100 kilometre açıkta ve 70 metre derinlikte yer alıyordu. Hurdacılık yapan operatörler, o noktada bulunan enkazları çıkarmanın hiç de kolay olmadığını söylüyor.

Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesine konuşan hurda şirketi Mammoet çalışanı Paul Koole, "Bunu hurda için yağmalamak neredeyse imkansız. Hurdacılık için çok ama çok derinde" dedi.

Uzmanlar buradaki gemileri çıkarmak için uzun süreler boyunca büyük vinçlerin kurulması gerektiğini ve bu faaliyetin fark edileceğini söylüyor.

BBC'nin iletişime geçtiği Endonezya Donanması, gemilerin kaybolduğundan haberleri olmadığını fakat bunu inceleyeceklerini açıkladı.

Donanma Sözcüsü Albay Gig Sipasulta, "Enkazların böylesine yok olmasını anlayamıyorum. Bunu çıkarmak aylar, hatta yıllar süren bir faaliyet olurdu" dedi.