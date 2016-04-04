Japonya'dan, İkinci Dünya Savaşı'ndaki seks kölesi olan kadınlardan yaşayanlara 8.3 milyon dolar

Japonya İkinci Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınları 'seks kölesi' olarak kullandı. Mağduriyetlerinin hala devam ettiğini belirten kadınlar, her hafta Japonya'nın Seul Büyükelçiliği önünde protesto düzenliyor. 60 yıl sonra özür dileyen Japonya kurbanlara 8.3 milyon dolar yardım sözü verdi.

Alıkonulan kadınlara 'comfort women' yani 'konforlu kadınlar' ya da 'rahatlama kadınları' deniyordu. Özellikle Çinli ve Güney Afrikalı genç kızlar kaçırılarak Japon askerlere 'eğlence olarak' sunuldu.

8.3 milyon dolarlık yardım fonu ödenmesi öngörülüyor

Milliyet'in Reuters'a dayandırdığı haberine göre, Japonya ve Güney Kore'nin, savaş yıllarında Japon askerleri tarafından köle olarak kullanılan kadınlar konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida'nın Güney Kore ziyareti sırasında varılan anlaşmada, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 'köle' olarak kullanılan kadınlardan özür dilemesi ve 8.3 milyon dolarlık yardım fonu ödenmesi öngörüldü.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se, Kişida ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Japonya'nın verdiği sözleri dürüstçe yerine getirmesi halinde anlaşmanın nihai ve değiştirilemez olduğunu belirtti.

Kişida, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında konunun hassasiyetine dikkati çekerek "İkili ilişkilerin normalleşmesinin 50. yılında, ilerleme sağlayabilmek için son ana kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadesini kullanmıştı.

Kadınlardan sadece 50'si şu anda hayatta

1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerleriyle cinsel ilişkiye zorlanan Güney Koreli kadınlardan sadece 50'si şu anda hayatta. Kadınlar, her hafta Japonya'nın Seul Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemeye devam ediyor.

Eski Japonya Başbakanı Tomiçi Murayama, 1990'larda iktidarda bulunduğu dönemde İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananlar için özür dilemişti.

Kadınlar korkudan kimliklerini açıklayamıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye da Koreli kadınlardan özür dilenmesi ve tazminat ödenmesi için Japon yetkililere çağrıda bulunmuştu. Japonya, 1965'te imzalanan anlaşmayla Kore'yi işgal ettiği dönemle ilgili tüm tazminat konularının çözüldüğünü belirtti.

Dünya Savaşı'nın 70. yıl dönümü yaklaşırken, hayatta kalan Çinli Zhang Xiantu, Japon askerleri evine girdiğinde henüz 15 yaşında olduğunu anlattı. İfadesine göre, evden kaçırıp 'konfor merkezine' götürülürken burada askerlerin 'seks kölesi' yapıldı.

Çinli araştırmacıların kendi ulusundan sadece sağ kalan 20 'konfor kadını' bulabildiği ifade ediliyor. Güney Kore'de de aynı rakamın olduğu farz edilirken, kadınların korktukları için kimliklerini açıklayamadıkları belirtildi.