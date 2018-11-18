İkinci Dünya Savaşı uçağı ateşkesten 73 yıl sonra çakıldı

T24 Haber Merkezi

Bir koleksiyoncuya ait 2.Dünya Savaşı'nda kullanılmış bir Mustang Savaş Uçağı, ABD'nin Fredericksburg kentindeki bir sitenin otoparkına çakıldı. Kazada pilot ve yanındaki bir yolcu hayatını kaybetti.

Otoparka çakılan savaş uçağı park halinde bulunan birkaç arabaya hasar verdi.

Associated Press'in haberine göre uçak Fredericksburg'daki Pasifik Müzesi'nin bir etkinliği için gösteri uçuşu yapıyordu. Müze'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre uçaktaki yolcu bir gaziydi.

Mustang uçağı ilk olarak 1940'da North American Aviation şirketi tarafında üretilmişti. Uçak ABD ordusu tarafından 2. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı'nda kullanıldı.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma yapacaklarını belirtti.