İkinci Dünya Savaşı nedeniyle kaçırdığı eğitime 90 yaşında döndü

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle eğitim alamayan İtalyan Annunziata Murgia, diploma almak için okula geri döndü. 90 yaşındaki Murgia, ortaokul diploması için okula giden en yaşlı insan oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, 90 yaşındaki Annunziata Murgia, 14 yaşında girilen ortaokul diploma sınavına hazırlanıyor. Murgia, evinin yakınındaki akşam okuluna gidiyor.

İtalya basınına konuşan Murgia “Her zama çalışmayı sevmişimdir ama savaş çıktığında benim için her şey değişti. Çalışmaya başlamam gerekiyordu, ailem zor durumdaydı. O zamanlar sadece parası olanlar eğitim alabiliyordu” dedi.

Tarih ve müzikten hoşlandığını söyleyen Murgia’nın en genç sınıf arkadaşı şu an yeniden ortaokul diploma sınavına girecek 16 yaşında bir öğrenci.

Murgia’nın öğretmeni Marina Pilim, öğrencisinin duymakta bazı güçlükleri olsa da oldukça hırslı ve istekli olduğunu söyledi.