İkinci demokratik açılımın 7 maddesi



T24 - İkinci demokratik açılım paketinin detayları basına sızdı. Yeni pakette, şiddet içermeyen düşünceyi açıklamak suç sayılmayacak. Dağdan iniş teşviki için etkin pişmanlıktan yararlanırken, örgütle ilgili bilgi verme şartı esnetilecek.



Terörle mücadelede yeni konsept geliştiren hükümet, demokratik açılımda ikinci perdeyi açmaya hazırlanıyor. Habur'da kesintiye uğrayan "demokratik açılım" süreci yeniden başlatılıyor.



CNNTürk'te yer alan habere göre; demokratik açılımın koordinatörü Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Habur'u şimdi de savunuyorum. Biz dağdaki insanı silahını bırakarak indirmek için en ileri adımlar attık. O çalışmaları yine yapacağız. Şiddet içermeyen her tür düşünce Türkiye'de serbest olacak" derken, gözler yeni pakete çevrildi.



Kürt sorununun "güvenlik" sorunu olmadığı düşüncesinden yola çıkarak, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda ağır, sert ve insan hakları ihlallerine neden olabilecek maddeler ayıklanacak.





Özel heyet kuruldu



İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı, Başbakanlığın birlikte yürüttüğü çalışma terör örgütü PKK içinde kanlı eylemlere bulaşmayanlara yönelik düzenlemelerden özel yetkili mahkemelere kadar bir dizi yeni adımı içeriyor. Üç ayaklı demokratik paket çalışmaları için Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da "oluru" alındı ve bunun için bir heyet kuruldu.



İşte üzerinde tartışılan taslak çalışmadan ön plana çıkan önemli başlıklar şöyle: Yargılama hızlanacak: Uzun tutukluluk süreleri de tartışmaya açılacak. Yargılamayı hızlandıracak bazı mekanizmalar devreye girecek. Şu aşamada tutukluluk süreleri kısaltılmazsa bile yargılamanın hızlanmasıyla bu sorun kısmen aşılmış olacak. Düzenlemede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da dikkate alınacak. "Yasa önünde eşitlik, adil yargılama hakkı" ilkelerine aykırılık teşkil eden maddeler süzgeçten geçirilecek.



Dağdan inişe teşvik: Terör eylemlerine karışmamış, silahını teslim etmeye hazır örgüt mensupları için "etkin pişmanlık" dışında bazı sürpriz adımlar atılacak. (Örneğin, silahı bırakıp teslim olmaları için belli bir süre verilecek, bu süre zarfında teslim olanlar hakkındaki yakalama emri kaldırılabilecek.)





'Sayın Öcalan...' ayarı:



TCK'nın 215'inci maddesindeki, "suçu ve suçluyu övme" maddesinin gözden geçirilmesi planlanıyor.



Tahrik suçu: TCK'nın 216. maddesinde yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunun düzenlenmesi öngörülüyor.(Eski TCK'daki ünlü 312'nci madde) Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesindeki "terör örgütüne ait amblem ve işaretleri taşıyanlara" 10 yıl hapis öngören düzenleme elden geçirilecek.



Terör örgütünün propagandası: TMK 7'inci ve TCK 220. maddeleri üzerinde ince ayar yapılacak. TCK 220/8'de de, terör örgütünün veya amacının propagandasını yapmak suç. TCK 220/7'nci fıkrada ise örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüte bilerek veya isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılıyor.



Kriterler belirlenecek:Her iki yasada terör örgütünün faaliyeti nasıl ve nerede başlar, nerede biter konularına açıklık getirilecek.



CMK da masada: Her türlü suç terör amacıyla ilişkilendirilerek özel soruşturma ve yargılama usullerine tabi kılınabiliyor. Adil yargılama hakkının sağlanabilmesi için Ceza Muhakemeleri Kanununun özel yetkili mahkemeleri ve uygulayacakları muhakeme kurallarını düzenleyen 250, 251 ve 252 maddeleri de gözden geçirilecek.



Basın özgürlüğü: İfade ve basın özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların da hafifletilmesi hedefleniyor. TCK'da, yargı görevi yapanı etkileme (277. madde), adli soruşturmanın gizliliğinin ihlâli (285. madde), adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs (288. madde), suçu ve suçluyu övme (215.madde) gibi suçlar yer alıyor. TMK'nın 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını" basmak veya yayınlamak suçu da benzer nitelik taşıyor.







