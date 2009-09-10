İkinci çeyrekte büyüme rakamları

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), bir önceki ekonomi
yönetiminin, Hükümete paketleri ve önlemleri 2008 sonunda sunması halinde, yüzde
-14,3'e revize edilmiş olan birinci çeyrekteki rekor daralmanın,ikinci çeyrek
gibi yarı yarıya daha az, yani yine yüzde -7 civarında olabileceğini
bildirdi.
TÜGİAD'tan yapılan yazılı
açıklamada, küresel krizin etkisini arttırdığı 2008 yılının son iki ayında, iş
dünyası acil önlem çağrısı yaparken, ekonomi yönetiminin gereken duyarlılığı
göstermediğini, ancak mart ayında devreye alınan KDV ve ÖTV indirimlerinin,
yılın ikinci çeyreğinde daralmanın yüzde 7'ye ulaşmasını sağladığı
belirtildi.
Açıklamada, “Bir önceki ekonomi yönetimi, Hükümete paketleri
ve önlemleri 2008 sonunda sunsaydı, yüzde -14,3'e revize edilmiş olan birinci
çeyrekteki rekor daralma, aynen ikinci çeyrek gibi yarı yarıya daha az, yani
yine yüzde -7 civarında olabilirdi” değerlendirmesinde bulunuldu.
Yılın
ikinci çeyreğinde ekonomik daralmanın yüzde 7'ye gerilemesinde, ilk çeyrekte
yüzde 0,5 daralmış olan tarım sektörünün, iklim koşullarının iyi gitmesiyle
yüzde 6,6 artış yakalamasının etkisinin de gözlemlendiğine dikkat
çekildi.
“KDV ve ÖTV indiriminin uzatılması gözden geçirilmeli''
İş dünyasının önde gelen sivil toplum
kuruluşlarının ısrarlı taleplerine rağmen, bu ayın sonunda bitecek olan KDV ve
ÖTV indirimini uzatıp uzatmama konusunun, hükümet ve ekonomi yönetimince gözden
geçirilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu vergi
avantajıyla hareketlenen iç talebin, tüketimin, birinci çeyreğe göre, ikinci
çeyrekte ekonomik daralmayı yarı yarıya azaltmasının, açıklanan verilerle
kanıtlandığı vurgulandı.
TÜGİAD Başkanı Lütfü Küçük, şunları
kaydetti:
“Şimdiden, içinde bulunulan üçüncü çeyrekte, ekonomik
daralmanın yeniden yükseldiğine şahit olacağız. 2009 bütçesinde zaten küresel
krizden dolayı bir sapma yaşayacağız. Bütçe açığı bir miktar daha büyümesin diye
vergi kolaylıklarının eylül sonunda bitirilmesi yönündeki görüşün, Hükümet ve
ekonomi yönetimi tarafından bir kez daha gözden geçirilmesini talep
ediyoruz.”