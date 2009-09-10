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Ekonomi

İkinci çeyrekte büyüme rakamları

10 Eylül 2009 19:51

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), bir önceki ekonomi yönetiminin, Hükümete paketleri ve önlemleri 2008 sonunda sunması halinde, yüzde -14,3'e revize edilmiş olan birinci çeyrekteki rekor daralmanın,ikinci çeyrek gibi yarı yarıya daha az, yani yine yüzde -7 civarında olabileceğini bildirdi.

TÜGİAD'tan yapılan yazılı açıklamada, küresel krizin etkisini arttırdığı 2008 yılının son iki ayında, iş dünyası acil önlem çağrısı yaparken, ekonomi yönetiminin gereken duyarlılığı göstermediğini, ancak mart ayında devreye alınan KDV ve ÖTV indirimlerinin, yılın ikinci çeyreğinde daralmanın yüzde 7'ye ulaşmasını sağladığı belirtildi.

Açıklamada, “Bir önceki ekonomi yönetimi, Hükümete paketleri ve önlemleri 2008 sonunda sunsaydı, yüzde -14,3'e revize edilmiş olan birinci çeyrekteki rekor daralma, aynen ikinci çeyrek gibi yarı yarıya daha az, yani yine yüzde -7 civarında olabilirdi” değerlendirmesinde bulunuldu.

Yılın ikinci çeyreğinde ekonomik daralmanın yüzde 7'ye gerilemesinde, ilk çeyrekte yüzde 0,5 daralmış olan tarım sektörünün, iklim koşullarının iyi gitmesiyle yüzde 6,6 artış yakalamasının etkisinin de gözlemlendiğine dikkat çekildi.

“KDV ve  ÖTV indiriminin uzatılması gözden geçirilmeli''

İş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarının ısrarlı taleplerine rağmen, bu ayın sonunda bitecek olan KDV ve ÖTV indirimini uzatıp uzatmama konusunun, hükümet ve ekonomi yönetimince gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu vergi avantajıyla hareketlenen iç talebin, tüketimin, birinci çeyreğe göre, ikinci çeyrekte ekonomik daralmayı yarı yarıya azaltmasının, açıklanan verilerle kanıtlandığı vurgulandı.

TÜGİAD Başkanı Lütfü Küçük, şunları kaydetti:

“Şimdiden, içinde bulunulan üçüncü çeyrekte, ekonomik daralmanın yeniden yükseldiğine şahit olacağız. 2009 bütçesinde zaten küresel krizden dolayı bir sapma yaşayacağız. Bütçe açığı bir miktar daha büyümesin diye vergi kolaylıklarının eylül sonunda bitirilmesi yönündeki görüşün, Hükümet ve ekonomi yönetimi tarafından bir kez daha gözden geçirilmesini talep ediyoruz.”

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