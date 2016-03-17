İkinci canlı bomba Özgür Ünsal'ın akrabası: Apolitik yapısı vardı

Ankara Kızılay'daki terör saldırısında Seher Çağla Demir ile birlikte yer aldığı iddia edilen Özgür Ünsal'ın Facebook paylaşımlarının, canlı bomba profiline uymaması sosyal medyada tartışılıyor. Özgür Ünsal'ın akrabası, ''Apolitik bir yapısı vardı. Ben böyle bir şeye ihtimal veremiyorum'' dedi

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ikinci canlı bomba olduğu iddia edilen Özgür Ünsal'ın Zonguldak'ta oturan akrabası A.K., Özgür'ü en son 8 yıl önce babasının ameliyatında Zonguldak'a geldiğinde gördüğünü söyledi.

Ankara'da 13 Mart akşamı düzenlenen ve Güvenpark’ı kana bulayan saldırıyı gerçekleştiren 2 saldırgandan biri olduğu ileri sürülen Özgür Ünsal’nın Zonguldak'ta oturan ve ikisi de bankadan emekli olan babası A.S.Ü. ile annesi G.K.'nın 2006 yılında boşandıkları ifade edildi. Boşanmaları ardından G.K.'nın oğlu Özgür Ünsal ile Ankara'ya yerleştiği, baba A.S.Ü.'nün de Ukrayna'ya gittiği belirtildi. Özgür Ünsal'ın Zonguldak'ta oturan akrabası A.K., Özgür'ü yıllardan bu yana görmediklerini söyledi. Özgür Ü.’yü en son 8 yıl kadar önce Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyat olan babasının yanında gördüğünü anlatan A.K., şöyle konuştu:

'Apolitik bir yapısı vardı'

"Çok görüşmezdik. Hep dışarılarda okudu. İki yıllık meslek yüksekokulu okumuştu. Babası ameliyat olduğunda ziyaret için gelmişti. En son o zaman görmüştüm. Görüştüğümüz biri değildi. O zamanda sadece 'Geçmiş olsun’ demiştim. Saf, kendi halinde biri gibi gelmişti bana. Apolitik bir yapısı vardı. Bu olayları duyduğumuzda ilk önce Özgür’ün kayıp olduğunu duyduk. Sonra gazetelerden saldırıyla bağlantısı olduğunu duyduğumda şok oldum. Ben böyle bir şeye ihtimal veremiyorum. Gazetelerde ismi geçen V.K. ile arkadaş olduğunu duydum fakat kadınla herhangi bir ilişki olup olmadığını bilmiyorum. Bir ara çalışmak için Ukrayna’ya babasının yanına gideceğini duymuştum. Şimdiye kadar ne siyasi ne de bir örgütle ilgili bağlantısını duymadım."

A.K., olaydan sonra polisin Özgür'ün annesinin ifadesini aldığını bildiğini, babasının da Ukrayna'dan Türkiye'ye geleceğini duyduğunu söyledi.

Son paylaşım 15 ocakta

Bu arada Özgür Ü.’nün 70 takipçisi olan ve konum olarak Ankara Dikmen’de bulunduğunu gösteren Twitter hesabındaki son paylaşım 15 Ocak’ta yapılmış. Bu paylaşımda şöyle yazıyor:

“İnsanın parası varsa çalışmak zorunda kalmaz. Böylece zamanı satın alır. Bu kalan zamanda da kendini mutlu edebilecek şeyleri yapar. Yani para mutluluğu satın alır.”

Özgür Ü.’nün paylaşımlarının genellikle köpek, bebek vs. fotoğrafları, dondurmacıda çekilmiş video gibi apolitik bir içerikte olduğu görülüyor.