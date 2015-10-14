İkinci canlı bomba da şüpheliler listesinden çıktı!

Ankara’da 97 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren canlı bombalardan birinin Yunus Emre Alagöz olduğunun tespitinin ardından ikinci canlı bombanın da arananlar listesindeki Ömer Deniz Dündar olduğu ortaya çıktı. İki canlı bombanın ayrı araçlarla Gaziantep’ten geldikleri, Y.Ş.’nin canlı bombalara keşif yaptırdığı tespit edildi. Araçların sahipleri ve Y.Ş. Gaziantep’te gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Arda Akın'ın haberine göre, güvenlik güçleri saldırı sonrası bölgede bulunan MOBESE kameralarından ikinci bombacının kimlik bilgilerine de ulaştı. DNA testleri de uyuşan Ömer Deniz Dündar’ın, Yunus Emre Alagöz’le Gaziantep’ten Ford Focus ve Citroen marka iki ayrı araçla Ankara’ya geldikleri belirlendi. Saldırı öncesi, Y.Ş. ile birlikte bölgede keşif yaptıkları tespit edilen canlı bombaların, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Kimliklerin tespit edilmesinin ardından bu sabah Gaziantep’te Y.Ş. ile iki aracın sahibi operasyonla gözaltına alındı. Üç kişinin soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.