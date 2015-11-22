"İkinci Özgecan vakası neden yaşanmasın" diyen şoföre beraat!

Konya'da yaklaşık 8 ay önce Selçuk Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki R.U.’nun kampus içinde güzergah dışına çıktığını söyleyerek tartışırken 'İkinci bir Özgecan, olayı neden yaşanmasın' dediği iddiasıyla hakkında ‘tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açılan minibüs şoförü 26 yaşındaki E.A.D., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Minibüs şoförü E.A.D., kız öğrenciyi tehdit suçundan kanıt yetersizliğiyle beraat etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hasan Dönmez’in haberine göre, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi R.U., geçen 27 Mart günü saat 14.40'da dersten çıkıp, Alaeddin Keykubat Kampusu içinde durakta bir süre tramvayın gelmesini bekledi. Tramvayın gelmemesi üzerine R.U., kampus içinden geçen bir minibüsü durdurup bindi. Minibüs şoförü E.A.D., şehir içine gitmediğini ancak, giden minibüse aktarma yapabileceğini söyledi. Minibüs, kampus içinde bir süre gittikten sonra içinde bulunan 2-3 yolcu da indi. İçindeki yolcular indikten sonra iddiaya göre minibüs, güzergah dışına çıkıp yine kampus içindeki Ziraat Fakültesi' arkasındaki ağaçlık alanın bulunduğu caddeye döndü. Bunun üzerine telaşlanan R.U., iddiaya göre şoför E.A.D.'ye nereye gittiğini sorup, inmek istediğini söyledi. İddiaya göre şoför E.A.D., genç kıza nerede okuduğunu, nereli ve nerede yaşadığı hakkında sorular sormaya başladı.

Genç kız, şoföre tekrar 'Neden ormanlık alana gidiyorsunuz?' diye sorması üzerine iddiaya göre şoför E.A.D., aynaya bakarak, geçen Şubat ayında Mersin'de bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ı kast ederek "İkinci bir Özgecan olayı neden yaşanmasın?" dedi. R.U., bunun üzerine bağırarak inmek istediğini söyledi. R.U.'nun telefonunun çalması üzerine şoför, minibüsü durdurdu. R.U. da hızla minibüsten indi. Minibüsten indikten sonra şoförün kendisini aynadan gözetlemeye devam ettiğini öne süren R.U., polise haber verdi. Genç kızın şikayeti üzerine polis, kampus içerisindeki mobese kameralarından minibüsün plakasını tespit ederek E.A.D.'yi minibüs durağında yakalayarak gözaltına aldı. R.U., tarafından polis merkezinde teşhis edilen E.A.D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İşine son verildi

İşine son verilen E.A.D., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma ve tehdit' suçlamalarıyla ilgili 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanmaya başlandı.

Mahkemede görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanan şoför E.A.D., müşteri olarak minibüse aldığı R.U.’nun tedirgin olduğunu görerek sakinleştirmek için konuştuğunu ile sürerek "Özgecan cinayeti gibi olmaz merak etme" gibi sözler söylediğini belirtti. R.U., kısa mesafe olduğu için de güzergah dışına çıktığını belirtti.

Bilirkişi heyeti 'güzergah dışı' dedi

Konya 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, trafik bilirkişilerinden olay yerinin minibüs güzergahı olup olmadığının tespit edilmesi için keşif yapılmasını istedi. Bilirkişi heyeti mahkemeye sunduğu raporda, minibüs sürücüsü E.A.D.,’nin olayın yaşandığı sırada güzergah dışında olduğunu bildirdi.

‘Özgecan tehditine' beraat, 'hürriyeti yoksun kılmadan' 6 ay ceza

Mahkeme, geçen 12 Kasım tarihinde sonuçlandı. Davaya katılmayan minibüs sürücüsü E.A.D.'ye 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Minibüs şoförü E.A.D., kız öğrenciyi tehdit suçundan ise delil yetersizliğiyle beraat etti.