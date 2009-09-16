'İkinci bir global resesyon olmaz'

Uluslararası Para Fonu Başkanı Strauss- Kahn, bir Polonya gazetesiyle yaptığı söyleşide kriz sırasında ikinci bir global resesyon beklenmediğini belirtti.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, bir Polonya gazetesiyle yaptığı söyleşide IMF'nin bu kriz sırasında ikinci bir global resesyon beklemediğini kaydetti.



Strauss-Kahn haftalık Polityka gazetesinde yer alan söyleşisinde, bazı analistlerin ikinci bir resesyon beklentisini dikkate değer bulmadığını belirtti.



IMF Başkanı, "Resesyonun en kötü kısmı geride kaldı, fakat toparlanma kademeli olacak. Takip ettiğimiz ana senaryoya göre çift dipli bir resesyon beklemiyoruz. Global ekonomi bu senenin geri kalanında ve 2010'da ivme kazanacak" dedi.



Strauss-Khan, Asya ülkelerinin global ekonomideki toparlanmada başı çektiğini, ama büyümenin hâlâ çok zayıf olduğunu da belirtti ve "Global ekonomide toparlanma başlıyor. En son veriler global ekonominin istikrara kavuştuğunu gösteriyor. Birkaç ülke büyüme yoluna girdi bile...Asya bu yolda en ileride, fakat Avrupa'nın batısındaki ve Amerika'daki durumda da iyileşme var" dedi.



IMF Başkanı, canlandırma paketlerinin hiperenflasyona yol açma riskinin bulunmadığını kaydederken, finans piyasalarındaki düzenlemelerin daha sıkı olması gerektiğini de ekledi.



Strauss-Khan, buna rağmen işsizliğin gelecekte artmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi: "Ancak ekonomideki toparlanma hâlâ çok kırılgan. Özel talep hâlâ zayıf, mali gerginlik tüketime baskı yapıyor, bu nedenle de ekonomide hâlâ kullanılmayan kaynaklar var ve işsizlik bir süre daha devam edecek" dedi.

