İkinci bir Eyjafjallajökull vakası mı?

T24 - İzlanda’nın en aktif volkanın faaliyete geçtiği bildirildi.

İzlanda Meteoroloji Kurumu, Grimsvötn Yanardağı’nın faaliyete geçtiğini bildirirken, yerel basın volkandan duman çıktığının görüldüğünü duyurdu.

Grimsvöth, ülkenin güneydoğusundaki insan yerleşiminin bulunmadığı Vatnajokull buzulunun altında yer alıyor.

Yanardağ son olarak 2004’te patlamıştı. Bilim adamları yeni bir patlama bekliyordu ve bunun muhtemelen çok kuvvetli olmayacağını belirtmişti.

Eyjafjallajökull volkanının Nisan 2010’da patlaması sonucu atmosfere yayılan kül tabakası tüm Avrupa’da uçak trafiğini etkilemişti.



