İkinci 'ballı takas' başvurusu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç’ın damadı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yüzde 70’ini ‘ballı takasla’ kapattığı arsanın kalanını da istemiş, Belediye Meclis’inden çıkan karara encümen ‘hayır’ demiş.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın damadı Mustafa Çubuk, 'ballı takas'tan sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci takas başvurusu yapmış. Belediyeden bina karşılığı 4 milyon lira karla arsa alan Çubuk, yüzde 70'ini kapattığı arazinin kalanını da istedi. Belediye Meclisi'nden karar çıktı ama encümen 'Hayır' dedi.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın damadı Mustafa Çubuk ve ortağının, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 'ballı takas'tan sonra ikinci bir takas kararı aldırdığı ortaya çıktı. Birlik Mahallesi'ndeki sinema binasını, belediyenin Turan Güneş Bulvarı üzerindeki bir arsanın yüzde 70'i ile takas eden Çubuk ve ortağı, bu kez de Kızılırmak Sokak'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tam karşısındaki bir taşınmazını takas ettirmek için Belediye Meclisi'nden karar çıkarttı. Ancak bu kez takas işlemine Belediye Encümeni onay vermedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek AKŞAM'a yaptığı açıklamada, encümenin bu işlemi onaylamadığını söyledi. Gökçek, konunun izale-i şuyu davasına konu olabileceğini ifade etti.



Mustafa Çubuk ve ortağı Bülent Sungur, 26 Kasım 2007'de, Çankaya Birlik'teki 8 katlı sinema binasını belediye ile trampa yapmak için karar aldırdı. Büyükşehir, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki bir arsasının yüzde 70'i ile binayı takas etti. Ancak eski sinemanın 2 milyon, 'ballı' arsanınsa 6 milyon değerinde olduğu savunuldu. Büyükşehir, daha sonra yaptığı açıklamada, binanın değerinin de gösterilenden fazla olduğunu, iddialara karşı dava açılacağını açıkladı.



İkincisi bir yıl sonra



27 Kasım 2008'de Çubuk'un YSK'nın tam karşısındaki taşınmazı için bu kez takas kararı alındı. Kararda, şöyle denildi: “Gençlik ve Kültür Merkezi olarak kullanılmak üzere, Çankaya İlçesi Kavaklıdere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 914 metrekare alanlı 4901 ada 20 numaralı parselin üzerindeki 200/400 arsa paylı 1 No'lu bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince trampa veya bedel karşılığında satın alınmasına ilişkin teklif oy çokluğu ile kabul edildi.”



Karardaki üç katlı yer, tapu kayıtlarında Mustafa Çubuk ve ortağı Fikret Sungur'a ait görülüyor. Fikret Sungur, ilk takas olayının kahramanı Bülent Sungur'un kardeşi. Çubuk, yine yarı yarıya malik.



Geriye kalan arsa için başvurmuş



İLK takasta Turan Güneş Bulvarı üzerindeki arsanın yüzde 70'ini kapatan damat Çubuk ve ortağı, ikinci takasta arsanın geri kalan yüzde 30'luk bölümüne göz koydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mustafa Çubuk ile belediyenin pazarlık yaptığını doğruladı. Ancak bu kez Belediye Encümeni takası uygun bulmadı. Damat Çubuk ve ortağı, Büyükşehir Meclisi'nin takas kararı doğrultusunda Kızılırmak Sokak'taki taşınmazlarını belediyenin başka bir yeriyle takas edebilecek. Mustafa Çubuk ve ortağı Fikret Sungur, Kızılırmak Sokak'taki taşınmazlarını ilk takas kararından bir ay sonra, 28 Aralık 2007'de satın aldı. Bir yıl sonra da Belediye Meclisi, bu taşınmazın kendileri için iyi bir 'Gençlik ve Kültür Merkezi' olacağına karar verdi.



Gökçek: Dava açsınlar



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Belediye'nin söz konusu ikinci takasa izin vermediğini belirterek, konunun ancak izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davasına konu olabileceğini ifade etti. Gökçek şunları söyledi: “Haliyle onların talebi olabilir. Burada onay merciinin tavrı önemlidir. Geriye kalan yaklaşık 1800 metrekareyi de talep ettiler. Encümendeki arkadaşlar da bunu kabul etmeyip 'Belediye de ortak olsun' yaklaşımındalar. Bu durumda ya ortak oluruz ya da izale-i şuyu davası açabilirler.”