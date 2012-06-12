İkinci baharını yaşayan emekliler çocuklarının borcunu krediyle ödüyor

Son 5 yılda kredi kullanan 66 yaş ve üzerinde kişilerin sayısı yüzde 424, kullandıkları kredi miktarı ise yüzde 632 arttı.



Dünyada küresel krizin patlak verdiği 2008 yılı Türkiye’de kredi müşterilerinin yaş ortalamasını yükseltti.

Bugün'ün haberine göre, gençlerin aldığı kredilerdeki ödenmeme sorunu artıkça anne ve babalar devreye girerek çocukların kredilerini ödemek için bankalara koştu.

66 yaş ve üzeri kredi kullanımında ömürlerin uzaması, düşük emekli maaşları ve daha refah yaşama isteği de etkili oldu.

2007 yılında 66 yaşın üzeride kredi kullanan kişi sayısı 95 bin 814 iken bu sayı 2011 yılına gelindiğinde yüzde 424.08’lik artışla 502 bin 147’ye yükseldi.

Aynı dönem içinde 66 yaş ve üzeri yaş grubunun kullandığı kredi miktarı ise 604 milyon 800 bin liradan yüzde 632,14’lük artışla 4 milyar 428 milyon liraya yükseldi.



Kanuni takip etkili oldu



Anne ve babaların kredi kullanım hızındaki artışla bankaların kanuni takipteki kullandırılan kredi miktarında da ciddi bir paralellik olduğu gözlendi.

Bankalar Birliği’nin verilerinden derlediğimiz hesaplamalara göre 2007’de kanuni takibe düşen kredi miktarı 984 milyon 745 bin lira iken bu rakam 2008’de 1 milyar 892 milyon liraya yükseliyor.

İşte tamda bu noktada devreye anne ve babalar giriyor. 66 ve üstü yaş grubunda 2007 yılında kredi kullanan kişi sayısı 95 bin 814 iken bu rakam 2008’de bir anda 232 bin 815’e çıkıyor.

Kanuni takibin 3 milyar 384 milyon liraya ulaştığı 2009 yılında 66 yaş ve üzerinde kredi kullanan sayısı 387 bin 434’e, kullandırılan kredi miktarı da 2 milyar 245 milyon liraya çıktı.



2011’de 4.4 milyar çekildi



Bu yaş grubunda kredi kullanma hızı 2010 ve 2011 yıllarında da hızla arttı. Ancak 2010 ve 2011 yıllarında kanuni takipteki kredi miktarında gerek bankaların kredi verme eğilimlerinin yavaşlatılması gerekse ailelerin kanuni takibe düşmeden devreye girmesi ile yavaşlama dikkat çekti.

2010’da kanuni takibe düşen kredi miktarı bir önceki yıla göre gerileyerek 2 milyar 694 bin liraya, 2011’de ise 1 milyar 652 bin liraya geriledi. Aynı dönemde 66 yaş ve üzerindeki kişilerin kullandıkları kredi miktarı ise 2010’da 3 milyar 763 milyon liraya, 2011’de 4 milyar 428 bin liraya çıktı. Bu yılın ilk 3 ayında ise kullandırılan kredi miktarı 841 milyon lira oldu.