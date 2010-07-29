-İKİNCİ ASKERİN DE CESEDİ BULUNDU KABİL (A.A) - 29.07.2010 - Afganistan'da geçen hafta kaybolduğu bildirilen 2 Amerikan askerinden ikincisinin de cesedinin bulunduğu bildirildi. Üst düzey bir Amerikalı askeri yetkili ile Afgan yetkililer, Afganistan'ın doğusunda Amerikalı askerin cesedinin bulunduğunu kaydetti. Logar vilayeti yetkilileri, üzerinde üniforma olan bir cesedi, köylülerin dün Baraki Barak bölgesinde bulduğunu söyledi. Askerlerinden birinin cesedinin bulunduğu da dün NATO tarafından açıklanmıştı. Açıklamada, Afgan ve koalisyon güçlerinin yoğun araştırmasının ardından, kayıp bir Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF) askerinin cesedinin ülkenin doğusunda bulunduğu, diğer askeri arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti. Taliban militanları, ülkenin güneyinde 2 Amerikan askerini kaçırdıklarını açıklamıştı.