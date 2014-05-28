İkinci AGİT ekibi de kayıp



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan(AGİT) yapılan açıklamada, Donetsk'ten Dneropetrosk'a doğru hareket eden gözlemci ekibiyle bağlantının gün içinde kesildiği bildirildi. Ekipte 11 görevlinin olduğu kaydedildi.

Üç araçla hareket eden ekipte, iki Bulgar ile birer Avusturya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Norveç, Polonya, Rusya, Slovakya ve ABD vatandaşının bulunduğu açıklandı.

AGİT ayrıca, salı günü, Donetsk'te görev yapan AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu üyesi dört gözlemciden de pazartesi gününden beri haber alınamadığını duyurmuştu.

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, gözlemci ekibinin kaybolmasından Rusya’yı sorumlu tuttu. Yatsenyuk, Alman televizyon kanalı ZDF'e yaptığı açıklamada, “Bu insanları özgür kılmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla gözlemcileri tutsak alanlar Rusya güdümlü teröristler” dedi.

Ukrayna Başbakanı Rusya'ya ayrılıkçılardan uzaklaşma ve AGİT gözlemcilerinin serbest bırakılması için çaba gösterme çağrısında bulundu.

Kaçırılanlar arasında Türk de var

Pazartesi gününden beri kayıp olan ilk ekipteki dört görevlinin İsviçre, Danimarka, Estonya ve Türkiye'den olduğu açıklandı. Görevliler Donetsk'in doğusunda bir kontrol noktasında rutin görevdeyken ortadan kayboldu. Henüz kaçırma olayını üstlenen olmadı.

Danimarka Kalkınma Yardımı Bakanı Mogens Jensen, salı günü yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan bilgiye göre dört kişilik ekibin Rusya yanlısı güçler tarafından kaçırıldığını söylemişti. Nisan ayı sonunda da çok sayıda AGİT gözlemcisi ayrılıkçılar tarafından tutsak alınmıştı.