İkinci 500’ün şampiyonu OYAK’ın kâğıtçısı

T24

‘Meyveleri topluyoruz’

Kârlılıkta çıkış var

Çalışan sayısı azaldı

Küçük: Bertaraf olmaktan değil, hizmet verememekten korkarız

En kârlısı Dardanel

Listeye 102 firma girdi





İşçiye hakkını verdi yılın en hızlısı oldu

Oyka Kağıt yetkilisi şirketin bu yıl yakaladığı çıkışın kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti. Konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili, şunları söyledi:“Oyka, 2003 yılından bu yana çok ciddi yatırımlar yaptı. Şimdi de bu yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. 3 fabrikamız bulunuyor. İkisi torba biri entegre kağıt üretimi yapıyor. Türkiye’de gıda alanında hijyenik ürünlerle, çimento kategorisinde 5 kilograma kadar ağırlık taşıyabilen kağıt torba üretimi bizim için önemli avantaj. Şirket olarak hedefimiz Türkiye ve komşu ülkelerde kağıt denilince akla gelen ilk marka olmak.”Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Grubu’na bağlı şirketlerden olan Oyka Kağıt Ambalaj’ın kağıt üretim kapasitesi yıllık 80 bin ton, torba üretim kapasitesi 150 milyon adet.Endenozya’dan Kosova’ya 22 ülkeye ihracat yapan firmanın 2009 üretimden yaptığı net satış 98 milyon TL oldu. Net satış hasılatı ise 100 milyon TL olarak gerçekleşti. Oyka 2003 yılında SEKA Çaycuma selülöz ve kağıt fabrikasını özelleştirmede grup bünyesine katmıştı.İSO listesinde SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi 97 milyon 968 bin liralık üretimden satışla ikinci sırada bulunurken, Ozanteks Tekstil firması 97 milyon 800 bin liralık üretimden satışla üçüncü sırada yer aldı. “Türkiye’nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Raporu”nun ilk 50’sinde, İstanbul’dan 19, Ege bölgesi’nden 5, Kocaeli, Bursa’dan 3, Ankara ve Denizli’den 2 firma yer aldı.İlgili rapora göre 2001 sonrası dönemde ilk kez ikinci 500 özellerde satış kârlılık oranı, birinci 500’deki özel kuruluşlardan daha yüksek oranda gerçekleşti. 2008 yılında 2001 sonrası dönemin en düşük düzeyi olan yüzde 1.5’e gerileyen satış karlılık oranı, 2009 yılında yüzde 5.4’e yükseldi. Rapora göre, ikinci 500’deki kuruluşlar geçen yıl maliyetlerini yüzde 2 azalttı.Raporda, 2009’un ekonomideki küçülmeye ve satışlardaki düşüşe rağmen, karlılık ve katma değerde sağlanan artışın, araştırmalar açısından en sıradışı yıllardan biri olduğu ifade edildi.Şirketlerin vergi öncesi dönem karı 2009 yılında yüzde 29.1 artarken, toplam çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.4 azaldı.İSO Başkanı Tanıl Küçük, 12 Eylül’de yapılacak referandum konusunda, “Sivil toplum kuruluşlarının tüm üyelerini bağlayan bir oy tercihini dile getirmeleri kanaatimizce doğru değildir” dedi.Tanıl Küçük, referandumda evet veya hayır diye bir görüş açıklamayacaklarını söyleyerek, “Zira, çağdaş demokratik sistemlerde, ister seçimlerde ister referandumlarda olsun, oy kullanmak, sistemin özünü oluşturan en temel bireysel haktır. Demokratik işleyişin esasını, herkesin özgür iradesiyle, herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan sandık başına gitmesi oluşturur. ‘Gizli oy, açık sayım’ kuralı verilen oyun mahremiyetine gösterilen saygının bir gereğidir” dedi.Küçük, gazetecilerin “Bitaraf olduğunuzu açıkladınız. Başbakan ‘Bitaraf olan bertaraf olur’ dedi. Bertaraf olmaktan korkmuyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tek amacımız var sanayicimize en iyi hizmeti verebilmek. Sanayimizin rekabetçi bir yapıla kavuşabilmesini sağlamak. Tek korkumuz bu hizmeti eksik vermekolacaktır.”İSO’nun dünkü listesinde en fazla kâr eden kuruluşun Dardanel Önentaş Gıda Sanayi (73.9 milyon TL) olduğu ortaya çıktı. Bu kuruluşu 2008 yılında birinci 500’de yer alan İSTON (54.1 milyon TL) takip ederken, üçüncü sırayı Kayseri Elektrik (40 milyon TL) aldı.2009 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu kapsamında en fazla ihracat yapan şirket Roteks Tekstil (74.6 milyon dolar) olurken, Osman Akça Tarım Ürünleri (61.6 milyon dolar) ikinci sırada, üçüncü sırada ise Hisar Çelik Döküm Sanayi (59.5 milyon dolar) yer aldı.İSO’nun “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” raporunda, 2008’de olduğu gibi yine 496 özel kuruluş ve 4 de kamu kuruluşu yer aldı. Bir önceki yıldan ikinci 500 kapsamına giren 348 sanayi kuruluşu 2009 yılında da yerini korurken, 152 yeni katılım oldu. 2009 yılındaki 152 yeni kuruluşun 51’i 2008 birinci 500 sıralamasından gelirken, geri kalan 101 kuruluş ise 2008’deki bin kuruluşun dışından sıralamaya girdi.İkinci 500 içinde yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı 2009 yılında 2008’e göre 2 adet azalarak 68’e geriledi.İSO ikinci 500’de bir önceki yıla göre 372 sıra atlayarak 20. sıraya yükselen Kütahya Şeker, bu yılki listenin en hızlısı oldu.“Sakıp Sabancı’nın lafı vardır. Çalışmak, çalışmak, çalışmak... Azimle çalışıyoruz. 450 çalışanımız var. Hiçbirini kriz yılında işten çıkarmadık. Çoğu sendikalıdır. Tüm sosyal haklarını veririz. İşçiye hakkını verirseniz karşılığını alırsınız. 372 sıra atlamamızın nedeni budur.”Kütahya Şeker, 2004 yılında özelleştirildi ve yönetim Kiler-Torunlar Grubu’na geçti. Kütahya Şeker’in 2009 yılında üretimden yaptığı net satış 95 milyon TL’yi buldu.