-İKİNCİ "ERGENEKON"DA DURUŞMA ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması 24 Şubat Perşembe günü yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını sürdüren tutuklu sanık emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 51 No'lu DVD'de yer aldığı belirtilen, bazı hakim ve savcılar hakkında özel bilgiler topladığı iddialarına değindi. Eşinin hakim, kendisinin avukat olduğunu hatırlatan Göktaş, yargı mensuplarıyla ilgili fişleme ya da bilgi elde etme gibi bir davranış içinde olmadığını kaydetti. Göktaş, şöyle devam etti: ''Benim ve ailemin böyle bir yaşam tarzı içerisinde, aynı lojmanda oturduğumuz, her sabah birbirimizi 'Günaydın' diyerek selamladığımız, eşimle aynı meşakkatli mesleğe sahip, aynı yerde çalışan hakim ve savcılar hakkında hiçbir koşulda edinmeyeceğim ve asla edinmek de istemeyeceğim birtakım bilgileri alıp bir DVD içine yükleyip bulundurmam, hem hayatın olağan akışına aykırı hem de hainliktir. Hayatı boyunca hainlerle ve terörle mücadele etmiş bir insana 'hainlik ettin' demek, ölmekle eşdeğerdir. Bu DVD'yi büromuza koyan kişiler, benim üzerimden yargı mensuplarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine gözdağı vermeye çalışmışlardır.'' Duruşma 24 Şubat Perşembe gününe ertelendi.