-İKİNCİ "ERGENEKON"DA DURUŞMA 8 AĞUSTOSTA İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması 8 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerinin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, 23 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı 8 Ağustos 2011'e erteledi. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, daha önceki celselerde olduğu gibi, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Mehmet Haberal'ın da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanığın tahliyesi yönünde oy kullandı.