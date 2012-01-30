-İkinci "Ergenekon" davasının 151. duruşması başladı İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 151. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan küçük salonda görülen duruşmaya, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile CHP İzmir Milletvekili Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık ile ''Odatv davası'' kapsamında tutuklu olan bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük katıldı. Tutuklu sanıklardan CHP Zonguldak Milletvekili ve eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu ile Oğuz Bulut'un gelmediği duruşmada, tutuksuz sanıklar CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Erol Mütercimler, Ersin Gönenci, Oğuzhan Sağıroğlu, Hüseyin Nazlıkul ile Teğmen Mehmet Ali Çelebi hazır bulundu. Duruşma, tutuksuz yargılan Sinan Aygün'ün savunmasıyla devam ediyor.