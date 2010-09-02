-İKİNCİ "ERGENEKON" DAVASINA "ÖDENEK" ENGELİ İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine Ankara Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıda, Zir Vadisi'nde ele geçirilen mühimmatın ne zaman gömüldüğüne ilişkin herhangi bir araştırma yapılmadığı belirtildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Zir Vadisi'nde yapılan aramada bulunan mühimmatın ne zaman gömüldüğüne ilişkin arama yapılıp yapılmadığı ve ele geçirilen mühimmat üzerinde fiziksel ve biyolojik iz olup olmadığı konusunda araştırma yapılıp yapılmadığı konularına ilişkin bilgi istediği Ankara Emniyet Müdürlüğünden mahkemeye cevap geldi. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hamdi Selçuk tarafından gönderilen yazıda, konuyla ilgili yapılan arşiv tetkikinde, Zir Vadisi'nde ele geçirilen mühimmatın gömülü olduğu yere ne zaman gömüldüğüne ilişkin herhangi bir araştırmanın yapılmadığı kaydedildi. Mahkemenin sanıklar hakkında tamamlanmamış herhangi bir veri incelemesinin olup olmadığının tespitine ilişkin talebine de İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden cevap verildi. Yazıda, yapılan incelemede sanıklardan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın adreslerinde yapılan aramalarda elde edilen bilişim malzemelerinin çok fazla olduğu, bu nedenle bir kısmının imajının alındığı, kalanların ise imajlarının alınabilmesi için çok sayıda hard diske ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Bunların da çok yüksek meblağlar tutması nedeniyle imajlarının kopyalanacağı hard disklerin temin edilemediği ve imajlarının alınamadığı ifade edilen yazıda, bu sebeple incelemenin yapılamadığı vurgulandı. Bu durumun Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da bildirildiği ifade edilen yazıda, bununla ilgili yapılacak işlemlerde savcılığın talimatına göre hareket edileceği anlatıldı. Aynı kurumdan daha sonra gönderilen başka bir yazıda da bu dijital malzemelerde söz konusu dava dosyasıyla ilgili suç unsuru olabilecek bilgilerin bulunabileceği değerlendirildiğinden elde edilen dijital ve bilişim malzemelerinin yedeklemesinin yapılabilmesi amacıyla yeteri kadar hard disk alınması için gerekli ödeneğin çıkarılması da istedi. Mahkemenin, müştekiler Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız ve eski Genel Sekreteri Kazım Genç, mağdurlar Sivas Ermeni cemaati lideri Minas Durmazgüler ve Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'a yönelik olduğu iddia edilen suikast planlarıyla ilgili olarak, ilk olarak ne zaman haber alındığı ve bu konuda hangi tedbirlerin alındığına ilişkin talebine ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünce cevap verildi. Elde edilen bulgulardan, adi geçen şahıslara yönelik suikast hazırlıkları içerisinde bulunulduğu değerlendirilerek adı geçen şahıslara yönelik gerekli koruma tedbirlerinin alınmasının istendiği kaydedildi. Mutafyan'ın, ilgili mevzuat hükümlerine göre bir personelle yakın koruma altında bulunduğu, Genç ve Balkız'a da 13 Ocak 2009'dan itibaren bir personelle uygulanan yakın koruma tedbirinin halen devam ettiği dile getirildi. Yazıda, yine Durmazgüler hakkından da 3 Kasım 2008'den itibaren yakın koruma uygulamasının yanında konutunda da koruma tedbirlerinin alındığı, bu iki koruma uygulamasının da halen devam ettiği kaydedildi.