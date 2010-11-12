T24 LogoT24 Logo
Gündem

İKİNCİ "ERGENEKON" DAVASI 17 OCAK'A ERTELENDİ İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2010 00:38

-İKİNCİ "ERGENEKON" DAVASI 17 OCAK'A ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması 17 Ocak 2011'de yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin celse arasında karar verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Arif Doğan'ın ambulansla duruşma salonuna getirilmesine, savunması sırasında doktor bulundurulmasına ve gelecek oturumda duruşmada hazır edilerek savunmasının alınmasına karar verdi. Tahliye olan üç sanık dışındaki 27 kişinin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Ocak 2011'e erteledi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın tahliye edilmeleri yönünde oy kullandığı görüldü. Bu arada, Muzaffer Öztürk, Emcet Olcaytu ve Hamza Demir'in tahliyelerine ilişkin kararın açıklanmasının ardından Mustafa Balbay, alkışlayarak heyetin diğer tahliye taleplerini reddetmesine tepki gösterdi. Tuncay Özkan da ''Adalet istiyoruz, kurbanlık koyun muyuz burada?'' diye bağırdı.  Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün kendisini uyarmasına sinirlenen Özkan, bağırarak salonu terk etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24