-İKİNCİ "ERGENEKON" DAVASI 17 OCAK'A ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması 17 Ocak 2011'de yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin celse arasında karar verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Arif Doğan'ın ambulansla duruşma salonuna getirilmesine, savunması sırasında doktor bulundurulmasına ve gelecek oturumda duruşmada hazır edilerek savunmasının alınmasına karar verdi. Tahliye olan üç sanık dışındaki 27 kişinin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Ocak 2011'e erteledi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın tahliye edilmeleri yönünde oy kullandığı görüldü. Bu arada, Muzaffer Öztürk, Emcet Olcaytu ve Hamza Demir'in tahliyelerine ilişkin kararın açıklanmasının ardından Mustafa Balbay, alkışlayarak heyetin diğer tahliye taleplerini reddetmesine tepki gösterdi. Tuncay Özkan da ''Adalet istiyoruz, kurbanlık koyun muyuz burada?'' diye bağırdı. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün kendisini uyarmasına sinirlenen Özkan, bağırarak salonu terk etti.