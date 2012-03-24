'Başbakan BDP ile görüşürse memnuniyet duyarız, ikili görüşme terörü bitirmez'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BDP ile görüşebiliriz açıklamasıyla ilgili olarak, “İkili görüşmenin terörle mücadeleyi sonlandıracağına inanmıyorum” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın BDP ile görüşebiliriz açıklamasıyla ilgili olarak, “Görüşmeye devam ederlerse bundan mutluluk duyarız. İkili görüşmenin terörle mücadeleyi sonlandıracağına inanmıyorum. Bir toplumsal uzlaşmayla çözülmesi gerekir, halktan destek alınmalıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Plan Bütçe Komisyonu üyeleriyle birlikte düzenlediği ve ekonomi gazetecileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada ise, ekonomi, dış politika ve eğitimle ilgili mesajlar verdi.

CHP lideri, istihdam ve üretim rakamlarına ilişkin eleştirileri hakkındaki bir soru üzerine, ''TÜİK'in rakamlarla oynadığı kanısındayım'' dedi.

Grup toplantısı Tandoğan Meydanı'nda

Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını Tandoğan Meydanı'nda yapmaya kararlı olduklarını belirterek,''Temel eğitimde 4 4 4 konusunun temelinde de ekonomi olduğunun söylendiği'' yönündeki bir yorum üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Olmaz olur mu- Asıl ekonomi orada. Vurgun yasası o. 2030'a kadar eğitimle ilgili aşağı yukarı tüm alımlar ihale yasasının dışında olacak. Onun için 'vurgun yasası' diyoruz. Çocukların sırtından vurgun yapılacak'' şeklinde konuştu.

'Suriye'ye gireresek meşruyetimiz kalmaz'

Suriye konusunda Türkiye'nin gecikmeden pozisyon almasını gerektiğini, sorunun, ''bu pozisyonun nasıl olacağı'' olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:

''Pozisyonlardan, istenen, Türkiye doğrudan oraya girsin, tampon bölge oluştursun veya silahlı müdahale etsin. İkinci pozisyon Türkiye tarafsızlığını korusun, kalsın burada ama Suriye'nin demokratikleşmesi, özgürleşmesi açısından bir baskı unsuru olmaya devam etsin. Rusya'yı, Çin'i ikna etsin, İran Rusya Çin bir araya gelsinler çözmek için çaba harcasınlar, olması gereken bu. Ama batı Türkiye'nin sırtını sıvazlıyor 'siz buraya girin'... Niye, BM kararı yok, NATO'nun kararı yok. Türkiye'nin bir seçenek olarak oraya girmesi uluslararası alanda meşruluğunu kaybetmesine yol açar.''