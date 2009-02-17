İkili avreaj eşit çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadan sonra yaptığı "İkili averajda rakibimizi geçtik" açıklamasının doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı.



İki takım arasında ilk maçın Trabzon'da 0-0, ikinci karşılaşmanın da İstanbul'da 1-1 bitmesinin ardından, iki takım arasındaki lig tamamlandığında aynı puanda olmaları halinde, ilk olarak bakılacak olan ikili averaj sıralaması ortadan kalktı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2008-09 Sezonu Turkcell Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün "Puan Usulü ve Averaj" başlıklı 11. Maddesine göre; aynı puana sahip takımlar arasında sıralamayı belirleyecek esaslar sıralandı.



11. Madde'nin (b) fıkrasına göre, iki takım arasında öncelikli olarak birbirleriyle yaptıkları maçlardaki puan durumuna bakılırken, bu durumda eşitlik olması halinde kendi aralarındaki gol averajının göz önünde bulundurulacağı vurgulandı. Bu maddede ayrıca parantez içinde "Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda gol atan takım üstün sayılmaz" ibaresi yer aldı.



Ersun Yanal ise Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamada siyah-beyazlı takıma ikili averajda üstünlük sağladıklarını belirtmişti.

