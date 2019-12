İkide iki yaptılar

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eurobasket 2009 Elemeleri C Grubu'nda Belçika'yı deplasmanda 78-63 mağlup etti. Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı İstanbul'dan eli boş gönderen ay-yıldızlılar, Belçika engelini de aşarak galibiyet sayısını 2'ye çıkardı.



12 Dev Adam, 2009 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki 2. maçında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Karşılaşma oldukça düşük tempoda başladı. Maça alan savunması yaparak başlayan A Milliler, buna karşın rakibin pota altından bulduğu kolay sayılara çare bulamadı. 12 Dev Adam'da Hidayet Türkoğlu kısa sürede 2 faul almasına rağmen bu bölümde etkiliydi ve çeyrek 15-13 Türkiye lehine sonuçlandı.



İkinci 10 dakikalık bölümde Belçika tempoyu iyice düşürüp kontrolü ele almak istese de antrenör Bogdan Tanjeviç'in oyuna kenardan dahil ettiği Ersan İlyasova ve Ender Arslan önderliğinde A Milliler buna izin vermedi. Ukrayna maçında olduğu gibi aldığı ribauntlarla pota altı hakimiyetini tamamen ele geçirmemizi sağlayan Ersan'a, Ender Arslan da dış atışlarla katılınca tabelada fark 10 sayıya kadar çıktı ve Türkiye soyunma odasına 36-28 önde girdi.



Maçın ikinci yarısına ise Belçika daha iyi balayan taraftı. İlk yarının etkili ismi Christophe Beghin skorer oyununu ikinci yarıda da sürdürürken, bu oyuncuya Cam Van Rossom da eklenince Belçika kısa sürede farkı eritti. 15-6'lık bir seri yakalayn ev sahibi ekip, Driesen'in üç sayılık basketiyle de 43-42 öne geçmeyi başardı. Ancak Ersan'ın bulduğu üst üste basketlerle ay-yıldızlılar yeniden skoru lehine çevirirken, Ender Arslan'ın çeyreğin bitiminde kaydettiği üç sayılık basketle de Türkiye son bölüme 54-49 önde girdi.



Son 10 dakikaya girilirken antrenör Bogdan Tanjevic, Sinan Güler'in yerine Murat Kaya'yı alarak savunma direncini daha da artırdı. Rakip potada ise özellikle Kerem Gönlüm'ün etkili oyunuyla farkı 13 sayıya kadar çıkaran ay-yıldızlılar, Belçika'nın kendisini yakalamasına izin vermedi ve sahadan 78-63 galip ayrıldı.



ERSAN İLYASOVA PARLADI



Türkiye adına Ersan İlyasova 21 sayı - 9 ribaunt - 3 top çalma - 2 blokla galibiyette en büyük pay sahiplerinden biri olurken, Ender Aslan 20 sayı, Kerem Gönlüm de 10 sayı - 13 ribauntla double-double yaptı.





A Milli Takım gruptaki 3. maçında 10 Eylül Çarşamba günü saat 17.45'te Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Fransa ile karşılaşacak.



Bu arada C Grubu'nda günün diğer maçında Ukrayna sahasında konuk ettiği Fransa'yı 78-77 yenmeyi başardı.



BELÇİKA: 63 - TÜRKİYE: 78

Salon: Spiroudome



Hakemler: Carmelo Paternico xx (İtalya), Roger Harrrison xx (İngiltere), Robert Lottermozer xx (Almanya)



Belçika: Van Rossom xx 11, Beghin xxx 19, Van Der Jonckheyd x 3, Lauwers x 3, Driesen xx 9, Moors xx 5, Bosco x 5, Lichodzijewski x, Oveneke x 3, Bellin x 4, Eboma x 1



Türkiye: Sinan xx, Engin xx 3, Fatih xx, Kerem Gönlüm xxx 10, Hidayet xxx 12, Ersan xxx 21, Kerem Tunçeri x 2, Oğuz x 5, Ender xxx 20, Barış xx 3, Murat x 2



1. Periyot: 13-15



Devre: 36-28 (Türkiye lehine)



3. Periyot: 49-54



Beş Faulle Çıkan: Van Rossom 37.58 (Belçika)