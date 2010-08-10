T24 LogoT24 Logo
Gündem

İKİ YÜK TRENİ ÇARPIŞTI TOKAT (A.A)

10 Ağustos 2010 23:36

-İKİ YÜK TRENİ ÇARPIŞTI TOKAT (A.A) - 10.08.2010 - Tokat'ın Zile ilçesinde, iki yük treninin çarpışması sonucu trenlerden birinin tek vagonu devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, devrilen vagondaki askeri araçlar hasar gördü. Samsun'dan Sivas'a giden 44003 sefer sayılı yük treni ile askeri araç taşıyan 44008 sefer sayılı yük treni, ilçe garında makas değiştirirken çarpıştı. Trenlerin süratinin az olduğu sırada meydana gelen ve ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, askeri araç taşıyan trenin tek vagonunun devrildi. Devrilen vagondan rayların kenarına düştüğü kaydedilen askeri araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan tren yolunun açılması, devrilen vagon ve araçların kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Tokat Valisi Şerif Yılmaz, yaptığı açıklamada, iki yük treninin çarpışması sonucu bir vagonun yan yatması üzerine 4 askeri araçta maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24