-İKİ YÜK TRENİ ÇARPIŞTI TOKAT (A.A) - 10.08.2010 - Tokat'ın Zile ilçesinde, iki yük treninin çarpışması sonucu trenlerden birinin tek vagonu devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, devrilen vagondaki askeri araçlar hasar gördü. Samsun'dan Sivas'a giden 44003 sefer sayılı yük treni ile askeri araç taşıyan 44008 sefer sayılı yük treni, ilçe garında makas değiştirirken çarpıştı. Trenlerin süratinin az olduğu sırada meydana gelen ve ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, askeri araç taşıyan trenin tek vagonunun devrildi. Devrilen vagondan rayların kenarına düştüğü kaydedilen askeri araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan tren yolunun açılması, devrilen vagon ve araçların kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Tokat Valisi Şerif Yılmaz, yaptığı açıklamada, iki yük treninin çarpışması sonucu bir vagonun yan yatması üzerine 4 askeri araçta maddi hasar oluştuğunu ifade etti.