İki yol kapandı

Saat 12.30 sıralarında, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bir TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapandı. Öte yandan İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkii kar nedeniyle kayıp devrilen TIR'lar nedeniyle kapandı.

Saat 12.30 sıralarında, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bir TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapandı. Bakacak mevkiinde TIR'ın kayması sonucu yol ulaşıma kapanırken, aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yine aynı bölgede Ankara istikametinde bir TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Trafik ve Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir-Manisa yolu ılaşıma kapandı

İzmir'e beklenen kar sabaha karşı geldi. Kentin çevresindeki dağlar beyaza bürünürken İzmir-İstanbul karayolunun İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkii kar nedeniyle kayıp devrilen TIR'lar nedeniyle kapandı.

İzmir'de hava sıcaklığı gece sıfıra kadar düşerken sabaha karşı kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İzmir'in çevresindeki dağlar beyaza bürünürken şehir merkezine ise kar yağmadı.

Karayolları ekipleriyle trafik ekipleri sabah erken saatlerden itibaren Manisa çıkışındaki Sabuncubeli ile Turgutlu yönündeki Belkahve geçitlerinde önlem aldı.

Ancak her zaman olduğu gibi yine tır kazaları önlenemedi. Bornova-Manisa arasındaki virajlı ve eğimli Sabuncubeli'nde iki tır kar nedeniyle kayarak devrildi. Bu nedenle İzmir'in İstanbul'a ulaşımını Manisa üzerinden sağlayan Sabuncubeli yolu trafiğe kapandı. Araçlar Bornova çıkışında durdurulup Belkahve-Turgutlu üzerinden Manisa'ya yönlendirildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Tipi devam ediyor

İzmir'e beklenen ve sabaha karşı başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. İzmir-İstanbul karayolunun İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkiinde devrilen TIR'lar yoldan kaldırılırken, tipi nedeniyle her iki yönden de trafik akışı sağlanamıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun biran önce açılması için kar küreme araçlarıyla çalışma yaparken tuzlamaya da devam ediyor. İlerleyen saatlerde, Manisa yönünden yalnızca zincir takılı araçların İzmir yönüne gitmesine izin verileceği öğrenildi. İzmir yönünden ise Manisa yönüne geçişlere izin verilmiyor. Ulaşım Turgutlu üzerinden sağlanıyor.