İki yılın ardından Davos Zirvesi: IMF Başkanı'ndan "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel ekonominin en büyük sınavı" vurgusu

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Covid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, dün TSİ 19.00'da verilen açılış resepsiyonuyla başladı. WEF'ten yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bugün düzenlenecek özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap edeceği belirtildi.

Davos Zirvesi’nin başlangıcında IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıya olabileceğini söyledi.

Dört “acil meseleye” değinen Georgieva, bunların sınırlar arası para transferini ucuzlatmak için bir ‘kamusal dijital platform’ oluşturulması, uluslararası ticaret üzerindeki hükûmetler kaynaklı engellerin kesilmesi, borç hafifletmede iletleme ve iklim krizi çalışmalarını hızlandırmak olduğunu söyledi.

Davos Zirvesi’nde bu yıl, küresel gıda krizi ve pandamı etkilerinin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş da geniş bir yer tutacak. Beş Ukraynalı milletvekili, savaşta ülkelerine destek için daha fazla insani, finansal ve askeri destek çağrısında bulundu.

Davos Zirvesi’nde bu hafta Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD İklim Özel Elçisi John Kerry konuşacak.