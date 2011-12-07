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Spor

İki yılı aşkın süredir devam eden hasret sona erdi  İSTANBUL (A.A)

07 Aralık 2011 23:43

-İki yılı aşkın süredir devam eden hasret sona erdi  İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yılın son derbisinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, ezeli rakiplerine karşı 2 yılı aşkın süre derbi galibiyeti elde etti. Galatasaray, 639 gün sonra averajla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yaptığı son 8 lig maçını da kazanamayan sarı-kırmızılı futbol takımı, Türk Telekom Arena'da bu akşamki galibiyetle derbilerdeki 3 puan hasretine son verdi. Ezeli rakipleriyle yaptığı 8 lig maçından 5'ini yitiren, 3'ünde berabere kalan ''Cim Bom'', 12 Eylül 2009 tarihinde Beşiktaş'ı Ali Sami Yen Stadı'nda Mustafa Sarp ve Milan Baros'un (2) golleriyle 3-0 yendiği maçın ardından ilk kez taraftarlarına derbi zaferi izlettirdi.  Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Galatasaray, son 6 maçında 2 gol yedi. Galatasaray'ın bu sezon öncesinde kadrosuna kattığı Uruguaylı kaleci Muslera, kalesinde güven verirken, orta saha ve savunma oyuncuları formda olan sarı-kırmızılı ekip, son 6 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gol gördü. Aslan, 639 gün sonra averajla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde en son 2009-10 sezonunun 23. haftasını lider olarak kapatan ve 24. haftada Eskişehirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak koltuğunu Bursaspor'a kaptıran Galatasaray, 8 Mart 2010 tarihinde oynanan bu karşılaşmadan sonra lider olamadı. Galatasaray, tam 59 lig haftası ve 639 gün sonra yeniden haftayı lider kapatmanın sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 2010-11 sezonununda oynanan 34 haftada da liderlik koltuğuna oturamadı.

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