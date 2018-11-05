İki yıldır tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ'a yine tahliye çıkmadı

4 Kasım 2016'dan bu yana Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılandığı davanın 8. duruşması görüldü. Yüksekdağ'ın "Kuvvetli şuç şüphesi" gerekçe gösterilerek tutukluluğunun devamına karar verildi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı ana davasının 8'inci duruşması Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Sincan Cezaevi Kampusu Salonu'nda görülen duruşmaya mazeret bildiren Yüksekdağ katılmadı.
Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın "kuvvetli suç şüphesi" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamı yönünde karar verdi.
Bir sonraki duruşma 16 Ocak 2019 tarihine ertelendi.