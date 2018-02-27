İki yıldır tehdit edilen Gülay Mubarek için savcılık harekete geçti

İki yıldır E.K. adlı kişinin ölüm tehditlerine maruz kalan ve sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan Gülay Mubarek için yetkililer harekete geçti. Polisin ifadesini aldığını belirten Mubarek, koruma ve uzaklaştırma kararı için de savcıyla görüşüldüğünü söyledi.

Duvar'da yer alan hHatay’da yaşayan ve kısa süreli arkadaşlığın ardından ayrıldığı sözleşmeli öğretmen E.K. tarafından tehdit edilen Gülay Mubarek, kadın örgütlerinin desteğiyle iki yıllık aradan sonra yürüttüğü mücadeleden ilk sonucu aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mubarek, polisin kendisinin bulunduğu yere geldiğini ve emniyete götürüldüğünü belirterek, “Ben iyiyim şu anda emniyette ifade veriyorum. Herkesle ayrı ayrı, tek tek görüşüyorum, her detayını anlattığım için uzun sürüyor. Ek delilleri veriyorum onları hazırlıyorlar. Aynı zamanda kadına şiddeti önleme merkezinden bir ekip geldi, onlarla da görüşüyorum. Haklarımı ve neler yapılacağını anlatıyorlar. Koruma ve uzaklaştırma kararı için savcı ile görüşülüyor” dedi.

1500’den fazla mesaj attı

29 yaşında iki yıldır ölümle tehdit edilen, çevresine mesaj atılan, adına Facebook hesapları açılan Gülay Mubarek’i, Hürriyet gazetesinden Melis Alphan köşesine taşıyınca kamuoyu harekete geçmişti.

Kadın örgütleri ve sosyal medyadan yoğun destek alan Mubarek’in durumunu, Alphan şöyle anlatmıştı:

“Hatay’da yaşayan 29 yaşındaki kadın iki yıldır bir adamın tehdit, şantaj, taciz, psikolojik ve dijital şiddetine, yani ısrarlı takibine maruz kalıyor.

İnternette tanışıp iki ay görüştüğü E.K., Gülay ilişkiyi sonlandırma kararı alınca peşini bırakmadı. İki yıldır nefes aldırmıyor. Gülay’ın ailesine ve çevresindekilere küfür ve tehdit dolu mesajlar attı. Gülay’ın çalıştığı işyerini arayıp defalarca patronuyla kavga etti. Onun yüzünden Gülay işinden oldu.

KPSS’ye hazırlandığı süreçte Gülay’a zarar vermek için her gece yüzlerce kez aradı, farklı numaralardan 1500’den fazla mesaj attı.

Gülay’ın ablasının eski eşine mesajlar atıp kadını karaladı. Çocukları ablasından koparıp ailede huzur bırakmayarak Gülay’a zarar vermek istiyordu.

Adam Facebook’ta Gülay’ın adıyla onlarca sayfa, sayısı 250’yi geçen sahte hesap açtı. Facebook’ta çok takipçisi olan sayfalarda, Gülay’ın yaşadığı ilçenin yerel sayfalarında Gülay’ın fotoğraflarını iftira, küfür ve hakaretlerle paylaştı.

Gülay numarasını değiştirdi, sosyal medya hesaplarını kapadı, “Evleniyorum, hayatımda başkası var” dedi ama işe yaramadı. Adamın Gülay ile çevresindekilere hakaret dolu mesajları bitmedi.

Bir yıl böyle geçti.

2016’nın aralık ayında Gülay, Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne gidip siber suçlar birimine adamı şikâyet etti.

Sonrasında adamı arayarak kendisinden şikâyetçi olduğunu bildirdi, “Bu iş mahkemede bitecek, vazgeç” dedi. O sırada konuşmayı kaydediyordu. Adam “Seni mahkeme kurtarmaz. O hapse girsem de sana tecavüz edeceğim ve seni öldüreceğim” dedi.

Gülay, “Bunlar sinir anında bir kereliğine söylediği şeyler değil. İki yıldır bilerek, isteyerek söyledikleri. Bu kişi iki yıldır sürekli beni öldüreceğini, bana tecavüz edeceğini yazıyor, söylüyor, haykırıyor” diyor ve ekliyor: “Tehditleri arasında 4 yaşındaki yeğenime tecavüz etmek de var. Defalarca dile getirdi bunu. Ve bu kişi şu anda Adana Feke’de bir ilköğretim okulunda ücretli öğretmenlik yapıyor.”

İki yıl geçti, iki kez savcı değişti ve daha ortada iddianame yok. Gülay sürekli mahkemeden haber bekliyor, durmadan gidip soruyor ama bekleyiş sürüyor.