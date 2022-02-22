2 yıldır haber alınamıyor; Gülistan Doku'nun ailesi, CHP ve HDP'nin grup toplantılarına katılacak

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi ‘Adalet Nöbeti’ni Ankara'ya taşıdı. Doku’nun ailesi bugün CHP ve HDP grup toplantılarına katılacak. Doku’nun ailesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana, kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi ‘Adalet Nöbeti’ni Ankara’ya taşıdı. Gülistan Doku’nun annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku Tunceli'de başlattıkları eylemi TBMM önünde sürdürme kararı aldı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, sabah saatlerinde Meclis Dikmen kapısı önünde açıklama yapmak isteyen aile, polisin engellemesiyle karşılaştı. Doku ailesinin, Meclis önünde açıklama yapmasına izin verilmezken duruma tepki gösteren Doku ailesi Meclis’e girdi. Doku ailesi, Meclis’te HDP ve CHP grup toplantılarına katılarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.