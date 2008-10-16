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Ekonomi

İki yıldır aranan genel müdür bulundu

Türkiye’de blue jeans sektörünün lideri olan Mavi Jeans yaklaşık 2 yıldır aradığı genel müdürünü buldu.

16 Ekim 2008 03:00

Türkiye’de blue jeans sektörünün lideri olan Mavi Jeans yaklaşık 2 yıldır aradığı genel müdürünü buldu.

Türkiye’de blue jeans sektörünün lideri olan Mavi’nin genel müdürlüğüne, Cüneyt Yavuz getirildi.

Mavi Jeans'te genel müdür koltuğu eski müdür Nurettin Kanterelli'nin 2007 başında ayrılmasının ardından boş duruyordu.

Procter & Gamble’dan Mavi Jeans'e

CEO Ersin Akarlılar, Cüneyt Yavuz’un Mavi ailesine katılmasından mutluluk duyduklarını, şirketin güçlenen kurumsal yapısı sayesinde hedeflerine hızla ulaşmayı planladıklarını açıkladı. Procter & Gamble’ın farklı ürün gruplarında üst düzey yöneticilik yapan ve beş yıldır görevini yurtdışında sürdüren Yavuz, Mavi’nin perakendecilikte büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacak.

1968 doğumlu olan Cüneyt Yavuz, Robert Kolej’i bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Amerika’da, Johns Hopkins Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 1992’de Procter & Gamble’da çalışmaya başlayan Cüneyt Yavuz, Gillette , Duracell, Oral-B ve Braun markalarında Türkiye, Balkanlar ve İsrail bölgelerinden sorumlu farklı yöneticilik pozisyonları üstlendi. Son olarak şirketin Doğu Avrupa Bölgesi’nden sorumlu Satış ve Pazarlama yöneticiliği yapan Yavuz, evli ve bir çocuk sahibi.

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