İki yıldır Antalya'nın su altı zenginliklerini görüntülüyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - 640 kilometre sahiliyle dünyanın en güzel plajlarına sahip Antalya\'nın kitap haline getirilen su altındaki tarihi batık, antik kent ve doğal güzelliklerini görüntüleyen \'balık adam\' Tahsin Ceylan, bu güzelliklerin uluslararası tanıtımlarında kullanılması için film hazırlıyor. Ceylan, bu amaçla iki yıldır Akdeniz\'in derinliklerinde çekim yapıyor.

Antalya turizmin 12 aya yayılması ve alternatif turizm çeşitliliğiyle birlikte pazar çeşitliliğinin de artırılmasına yönelik Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun öncülüğünde, Akdeniz\'e 640 kilometre sahil bandı bulunan kentin, su altındaki zenginliklerinin ortaya çıkarılması için 2016 yılında başlatılan çalışma sürüyor. Bu projede görev alan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Gazipaşa\'dan Kaş\'a kadar Akdeniz\'in derinliklerine yaptığı dalışlarla su altındaki antik kentler, mağaralar, tarihi batıklar, canlı türleri ve diğer doğal zenginlikleri görüntülüyor. Ceylan\'ın çalışmasının birinci bölümünde çekilen fotoğraflar \'Antalya\'nın Su Altı Cenneti\' adıyla kitap haline getirildi. Tahsin Ceylan, Antalya su altı zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve tanıtılmasına yönelik çalışmanın ikinci bölümünde ise film hazırlıyor. Film, Antalya\'nın tanıtımı için ulusal ve uluslararası festivallerde kullanılacak.

\'ZİYARETE GELME GAZİPAŞA\'DAN İŞE BAŞLA\'

Tahsin Ceylan, projenin Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun isteği üzerine başladığını söyledi. Karaloğlu\'nu, Antalya Valiliği görevine atandıktan bir hafta sonra aradığını belirten Ceylan, \"Kendisini arayıp \'Sayın Valim ziyaretinize gelmek istiyorum\' dedim. Vali Bey, \'Sen gelme benim ziyaretime, git Gazipaşa\'dan çalışmaya başla\' dedi. Çalışma böyle başladı\" dedi.

TEK BİR KAYNAK YOKTU

Antalya\'nın ciddi bir dalış potansiyeli bulunduğunu dile getiren Ceylan, \"Çok sayıda insan dalışa geliyor ama Antalya\'nın su altındaki faunası, florası, canlı yaşamı, kültürel varlıklarını tanıtan bütün halinde tek bir kaynak yoktu. Antalya\'nın su altı kaynaklarını tanıtan bir kitap yaptık. Bakıyoruz bu kitap Antalya\'yı ziyaret eden bütün yabancı büyükelçiler ve ziyaretçilere veriliyor ve çok da beğeniliyor\" diye konuştu.

İKİ YILDIR SU ALTINDA

Bu çalışmadan sonra Vali Karaloğlu\'nun Antalya\'yı tanıtan, yurtdışına giden firmaların envanter konusunda zayıf kaldığını ve onlar için de bir tanıtım filmi hazırlanmasını istediğini belirten Ceylan, \"O çalışmayı da yine Gazipaşa\'dan Kaş\'a kadar yapıyoruz. Kitapla birleştirirsek iki yıldır bu sahil şeridinde su altında çalışmaya devam ediyoruz. Ekolojik olarak da tabii fakirleştiğimiz konular burada ortaya çıkıyor. İki yıldır su altındayım. Neler vardı, neleri kaybettik, neler daha iyiye gidiyor onu da görüyoruz\" dedi.

İNANILMAZ GÜZELLİKLER

Gazipaşa\'dan Kaş\'a kadar Alanya, Yat Limanı, Kemer, Demre, Olympos gibi birçok noktada dalışlar yaparak su altı zenginliklerini görüntüleyen Tahsin Ceylan, şunları kaydetti:

\"Gazipaşa mesela inanılmaz su altı kültürel varlıklarına sahip, yani tarihi eserlerin çok olduğu güzel, korunaklı bir yer. Alanya Kalesi\'nin arkası mağaralarıyla dalış turizminin gözdesi, her gün Alanya\'da ortalama 500 kişi dalış yapıyor ki bunun 490\'ı yabancı. Antalya Yat Limanı\'nda Türkiye\'nin en büyük batığı St. Didier isimli Fransız gemi batığı var. İçi askeri mühimmat dolu. İnanın Antalya\'da bir anket yapsanız yüzde 90\'ı orada bir gemi batığı olduğunu bilmez. Kemer Üçadalar kendi başına çok güzel yerler. Ama en çok dalgıç Antalya sınırlarında nereye gidiyor derseniz Kaş\'a gidiyor. Kaş\'ta dalış merkezleri bu işin çok ciddi altyapısını oturttu ve dünya standartlarının çok üstünde hizmet veriyor. O hizmet dalgıçları Kaş\'a çekiyor. Kaş\'ta dalış turizmine katkı sağlamak için tank batırıldı. Her gün ortalama 100 kişi dalış yapıp ziyaret ediyor. Antalya hem kültürel varlıkları, hem su altındaki canlılığı açısından Türkiye\'nin zenginliğini içinde taşıyor.\"

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