İki yılda 1,5 milyon kişi deneme süresi sonrası işsiz kaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2017-2019 yılları arasında işe giren 1 milyon 484 bin 257 kişinin deneme süresinin ardından işten çıkarıldığını açıkladı.

Ömer Fethi Gürer, ülkedeki işsizlik sorununun ulaştığı boyuta dikkat çekmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesinde “2017-2018 ve 2019 yıllarında işbaşı yaptırılarak deneme süresi sonucunda işten çıkarılan işçi sayısı ne kadardır?” sorularını yöneltti.

Evrensel'de yer alan habere göreBakan Selçuk verdiği yanıtta “Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi” olarak bildirilen sigortalıların sayısının 1 milyon 484 bin 257 olduğunu açıkladı.

"Her 3 gençten biri işsiz"

Gürer, verdiği yanıtla ilgili değerlendirmesinde, ülkedeki işsizlik sorununun geldiği ürkütücü boyutlara dikkat çekti. 2017-2019 yıllarını kapsayan 3 yıl içinde işbaşı yapan 1.5 milyona yakın kişinin deneme süresinin ardından yeniden işsiz kaldığına işaret eden Gürer, “Ülkemizde gerçek işsizlik rakamlarının, geniş tanımlı 10 milyondan fazla olduğu biliniyor. Her üç gençten biri işsiz. Üniversiteyi bitiren her dört gençten biri artık iş bulamayacağını tahmin ederek İŞKUR’a bile müracaat etmiyor. İşsizlik sorunu çığ gibi büyüyor. İnsanlar işsizlikten bunalıma giriyor. Sürekli işçilik yerine günlük yevmiyeli işçiliğe dahi razı hale geldi” dedi.

Gürer 3 yıl içinde 1.5 milyon kişinin, deneme süresi sonunda işten çıkarılmasının ayrıca üzerinde durulması gereken bir durum olduğunu belirterek gerekçe ve nedenlerinin irdelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu verilerin “İşe al, dene, at” olarak ele alınamayacağını, konunun çok boyutlu bir şekilde incelenmesinin de şart olduğunu belirtti. Gürer, deneme süresince, çalışanların TÜİK verilerine nasıl yansıdığının da açıklanmasını istedi.

"İktidar, sorunu çözmenin değil günü kurtarmanın peşinde"

Türkiye’de işsiz sayısının bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çeken Gürer, “İşe girdikten sonra deneme süresi bitiminde işten çıkarılanların sayısı, üç yılda bazı Avrupa ülkelerindeki toplam çalışan sayısından daha fazla. Üretimin düştüğü, tüketim ve ithalata dayalı bir ekonominin uygulandığı Türkiye’de, işsizlik sorununun daha da vahim boyutlara ulaşacağını görmek olmasıdır. İktidar, sorunu çözmenin değil zamana yayarak günü kurtarmanın peşindedir. Üniversite mezunu işsiz sayısında da ciddi artış vardır. Görünen o ki, işsizlik konusunda iktidarın planlı bir çözüm önerisi yoktur. Ayrıca deneme süresi geçici işçilik alanı olarak kullanılmakta olup güvencesiz, sendikasız ve düşük ücretli çalışmayı olağanlaştıran bu anlayışın da önü kesilmelidir. Nasıl olur da 1.5 milyon kişi 3 yılda deneme sürecinde başarılı bulunmayıp işten çıkarılır? Bu başlı başına bir araştırma konusu olacak öneme sahiptir” diye konuştu.