İki yıl önce öğrencisini kaçıran okul müdürü bu kez cinsel istismardan tutuklandı

Eskişehir’deki Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu Müdürü Mustafa K., kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemede "Çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar" suçlarından tutuklanan Mustafa K.’nin, iki yıl önce bir kız öğrencisini kaçırmakla suçlandığı ve hafif bir disiplin cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İki yıl önce Sivrihisar Dümrek Ortaokulu müdürüyken, bir kız öğrencisini kaçırmakla suçlanmasının ardından hakkında başlatılan soruşturmada Mustafa K. Hafif disiplin cezasına çarptırıldı. Mustafa K., 3 Eylül 2021 tarihinde, Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu’na müdür olarak atandı. Ortaokulda müdürlük, imam hatipte ise müdür vekilliği görevlerini yürüten M.K.’nin “kız öğrencileri taciz ettiği” iddia edildi. Alpu Kaymakamı tarafından konu incelemeye alındı ve Alpu Ortaokulu’nda görev yapan rehber öğretmen Fatma Gümüş’e talimat verildi. Bunun üzerine Gümüş Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu’nda öğrencilerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde bazı kız öğrenciler, Mustafa K. tarafından tacize uğradıklarını öne sürdü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, görüşmelerin ardından kaymakam tarafından Eskişehir Valiliği’ne bir yazı yazıldı. Yazıda ilgili şahsın geçmişte de benzer davranışlarda bulunduğu ancak hafif disiplin cezalarına çarptırılarak müdür olarak görev yapmaya devam ettiği vurgulandı. Dilekçede, Eğitim Bir Sen Üyesi olan Mustafa K.’nin geçmişte Sivrihisar ilçesinde bir okulda müdürlük görevini yürütürken 19 yaşındaki İ.D.'yi kaçırarak zorla alıkoyduğu, bu olayın ortaya çıkmasının ardından da kınama ve aylıktan para kesilmesi gibi hafif uyarı cezalarına çarptırıldığı bilgileri yer aldı.

Öğrencilerin taciz iddiasının ardından gözaltına alının Mustafa K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Eskişehir ili Alpu ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda halen vekaleten müdür olarak görevli sosyal bilgiler Oöğretmeni M.K.'nin okulunda öğrenci olarak öğrenim gören kız öğrencilerden 10 ayrı müştekiye yönelik gerek sözlü gerekse elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanarak tüm mağdurelerin beyanları çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde alınarak şüpheli öğretmen 14.02.2022 tarihinde gözaltına alınmış olup yapılan sorgusunun ardından bugün sevk edildiği Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından üzerine atılı olan çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarından TCK’nın 103/1 maddesi gereğince tutuklanmasına karar verilmiştir.”

"Hangi gerekçelerle korunuyor?"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, üzerinde durulması gereken en önemli konunun, bu kişinin bugüne kadar kimler tarafından ve hangi gerekçelerle korunarak müdürlük koltuğunda tutulduğu olduğunu söyledi. Çakırözer, “Bakıyorsunuz evli olmasına rağmen iki yıl önce müdürken, eski öğrencisini kaçırmaktan soruşturma geçirmiş ve görevinden alınmış. Ardından üç kez ‘devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışta bulunmaktan’ disiplin cezası almış. Ama tüm bunların üstüne ödül gibi yeniden müdür yapılmış. Hem de Alpu’da bir değil, iki okula birden müdür atanmış. İşte bu müdürlük yaptığı okullarda da şimdi çok sayıda evladımıza taciz suçlamasıyla gözaltında. Milli Eğitim Bakanı’na soruyorum: Bu öğretmen bu sicille nasıl bu görevlere getirildi? Bugüne kadar bu kişiyi kim, hangi özellikleri nedeniyle korudu? Hayatını bu kutsal mesleğe adayan dört dörtlük namuslu dürüst eğitim emekçilerini müdür yapmamak için yedi sülalesini araştıran, gözünün üstünde kaşın var diye bahaneler uyduranlar böyle bir sicili nasıl ve kimin etkisiyle görmezden geldiler” dedi.

"Hukuka resmen takla arttırılmış"

Eskişehir Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan yaptığı açıklamada, adı geçen okul müdürünün iddialara rağmen tekrar müdür olarak atanmış olmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi. Burada hukuka resmen takla arttırıldığını ifade eden Alkan, “Sivrihisar ilçe milli eğitim müdürlüğü gerekli işlemleri yapmış, açığa almış. Fakat disiplin cezalarının hafifliği nedeniyle ataması Alpu’ya yapılmış. Şu anda işleyen hukuksal süreçte bir sıkıntı yok. Burada temel soru, adı geçen müdürün durumunu MEB, her türlü istihbaratı değerlendirirken nasıl gözden kaçırdı?” diye sordu.

"Ödüllendirir gibi okul müdürü olarak atanmasını kabul edilebilir"

Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman ise konuyla ilgili şunları söyledi: “İlimizde görev yapan bir eğitimcinin hakkındaki bu skandal suç ve iddiaları büyük kaygı ile karşılıyorum. Geçmişinde böyle bir yüz kızartıcı olaydan basit bir disiplin cezası ile kurtulması bir yana daha sonrasında ödüllendirir gibi okul müdürü olarak atanmasını kabul edilebilir bulmuyorum. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı bu sakıncalı kişilere emanet edenler de bunun hesabını vermelidir. Eğitim İş olarak eğitim kurumlarına yapılan idareci atamalarında liyakatin dikkate alınması için yıllardır mücadele etmekteyiz. Gelinen duruma bakıldığında bu mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuz görülmektedir.”