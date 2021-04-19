İki yıl önce kapatılan Foça Devlet Hastanesi çürümeye terk edildi!

87 yıl boyunca şifa dağıtan ve iki yıl önce kapısına kilit vurulan Foça sahilinde bulunan 25 yataklı devlet hastanesi çürümeye terk edildi. İçindeki tıbbi cihazları ve eşyaları talan edilen hastane için vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.



İzmir Foça sahilindeki 25 yataklı devlet hastanesi, 1932'de açıldı. Hayırsever Necla-Reha Midilli çifti, hastaneyi geliştirmek ve gereksinimlerini karşılamak için bağış yaptı. Sağlık Bakanlığı, 50 yataklı yeni hastane yaptırınca 87 yıl boyunca şifa dağıtan hastane Mart 2019'da kapatıldı. Bina iki yılda harabeye döndü. İçindeki tıbbi cihazlar ve eşyalar talana uğradı ve tahrip edildi.

Reha-Necla Midilli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Foça Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Osman Mert, Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarını belirtip "Biz, hastane binasının tamir masraflarını karşılamaya hazırız dedik. 19 ay geçti, hiçbir adım atılmadı" dedi.

İzmir'de yatak sıkıntısı

Diğer yandan, önceki gün, koronavirüs salgınında illere göre tabloyu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki vahim tabloya dikkat çekmişti. Koca, İzmir'deki yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 80'inin üzerinde olduğunu açıklamıştı.



İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da, İzmir'deki hastanelerde yatak bulmanın çok zor olduğunu belirterek, acilen gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti.

Aslı Özkısırlar yatak olmadığı için hayatını kaybetti

Öte yandan, İzmir'de 2 Nisan'da ise Türkiye'nin gündemine oturan dramatik bir olay yaşanmıştı. Akciğer rahatsızlığının tedavisi için hastanelerde yatak bulamadığını sosyal medya hesabından duyuran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hesabını ekleyerek sitem eden Aslı Özkısırlar ise birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti.