Yargılanmamak için iki yıl boyunca komadaymış gibi rol yaptı

Galler’de yaşayan 47 yaşındaki Alan Knight, yaşlı komşusuna yaptığı dolandırıcılığın ortaya çıkmaması için tam iki yıl boyunca komadaymış gibi rol yaptı.

Birce Bora’nın Hürriyet’teki haberine göre, Swansea kentinde yaşayan Knight, komşusunu 40 bin sterlin için dolandırdı. Ancak sonunda, komada olduğu gerekçesiyle iki yıl boyunca mahkemeye çıkmayan adamın mahkemeden kaçmak için rol yaptığı ortaya çıktı.

Engelli yardımı aldı

Polisin kendisinden şüphelendiğini anlayınca boynundan yaralanıp felç olduğunu ve bu nedenle sık sık kriz geçirip komaya girdiğini söyleyen Knight’ın bu süre boyunca devletten de yüksek miktarda engelli yardımı aldığı açıklandı.

Düşüp boynunu garaj kapısına çarptıktan sonra sakat kaldığını ve oksijen tankına bağlı olarak yaşadığını iddia eden Knight’ın aile doktorunu da gerçekten engelli olduğuna inandırmayı başardığı belirtildi.

Süpermarket kameralarıyla yakalandı

Her mahkemeye çağrıldığında “durumunun ağırlaştığını” iddia ederek hastaneye yatan adamın “zaman zaman rahatça hareket ettiğini” tespit eden doktorlar, durumdan şüphelenerek yetkilileri haberdar etti.

Bunun üzerine başlatılan yeni soruşturma sonucunda, azılı dolandırıcının bir süpermarket zincirinde üyelik kartını kullanarak alışveriş yaptığının tespit edildiği açıklandı.

Polis yetkilileri, süpermarketin Knight’ın üyelik kartının kullanıldığı tarihlerde kaydettiği güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini ve üç çocuk babası adamı birçok kez “rahat bir şekilde yürüyerek alışveriş yaparken” ve “otomobiline binip uzaklaşırken” gördüklerini açıkladı.

‘Bu dava ile dolandırıcılara bir mesaj verilmeli’

Yeni kanıtlar ışığında bir kez daha hâkim karşısına çıkmaya çağrılan Knight, Swansea Kraliyet Mahkemesi’ne 33 yaşındaki karısı Helen Knight’ın kontrol ettiği bir tekerlekli sandalyede boyunluk takmış bir halde geldi.

Davaya bakan yargıç Paul Thomas şunları söyledi:

“Bu çok özel bir dava ve Knight’a vereceğimiz ceza ile benzer bir dolandırıcılık yapmayı planlayan insanlara ciddi bir mesaj vermemiz gerekiyor. Süpermarketten alınan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra zanlının rol yaptığı sonucuna vardım. O çok iyi ve kararlı bir aktör ancak söylediği gibi hasta olmadığı oldukça açık.”

Yargıç Thomas, Knight’ın oldukça uzun bir hapis cezasına çarptırılacağını tahmin ettiğini de ekledi. Dava hala devam ediyor.