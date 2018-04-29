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BBC Türkçe

İki yeni KHK ile kamudan 2 bin 756 kişi ihraç edildi

695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni KHK'lar ile kamu kurumlarından toplam 2 bin 756 kişi ihraç edildi, daha önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi.

29 Nisan 2018 20:30

'Olağanüstü Hâl' uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurumlarından toplam 2 bin 756 kişi ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi.

Bazı kurumlar ve ihraç edilen personel sayıları şöyle:

Yargıtay Başkanlığı'ndan 22 kişi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi

Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 245 kişi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 12 kişi

TÜBİTAK'tan 45 kişi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 53 kişi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 kişi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 19 kişi

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 kişi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 61 kişi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 360 kişi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 kişi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 327 kişi

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