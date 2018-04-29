İki yeni KHK ile kamudan 2 bin 756 kişi ihraç edildi

'Olağanüstü Hâl' uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurumlarından toplam 2 bin 756 kişi ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi.
Bazı kurumlar ve ihraç edilen personel sayıları şöyle:
Yargıtay Başkanlığı'ndan 22 kişi
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi
Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 245 kişi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 12 kişi
TÜBİTAK'tan 45 kişi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 53 kişi
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 kişi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 19 kişi
İçişleri Bakanlığı'ndan 20 kişi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 61 kişi
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 360 kişi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 kişi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 327 kişi